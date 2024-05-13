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На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой
РБК-Украина: На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой
Украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ, сообщило агентство РБК-Украина.
Как говорится в сообщении, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ, передает ТАСС.
Таким образом Драпатый сменил предыдущего командующего Юрия Галушкина, возглавившего ОТГВ «Харьков» в начале апреля 2024 года, сменив Андрея Грицкова.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины,