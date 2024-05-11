Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Украинский генерал назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
Украинский генерал Кривонос назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при обороне Харькова, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.
По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».
По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.