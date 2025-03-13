Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

Tекст: Анастасия Куликова

«То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на Верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

«Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тыс. единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свёртыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.