Путин призвал разгромить ВСУ в Курской области

В Курской области рассказали о целях визитов иностранных журналистов

Эксперт раскрыл наиболее интересующие иностранных журналистов в Курской области темы

Tекст: Андрей Резчиков

«Мы неоднократно общались с иностранными журналистами. Но учитывая режим ЧС и КТО, все они проходили аккредитацию в областном министерстве информации и общественных коммуникаций, нас заранее предупреждали о подобных визитах. Маршруты передвижения журналистов по области тоже были согласованы. Случаев, чтобы представители СМИ появились из ниоткуда, не было», – рассказал Алексей Гапонов, председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста.

По словам Гапонова, некоторые блогеры пытались начать свою деятельность без аккредитации, но в конечном итоге им все равно приходилось получить разрешение на работу в регионе. «Из тех, кто со мной общался, нормально и с пониманием относились к необходимости получения аккредитации. Это не особо сложный процесс. Тем более все они понимали, что другого варианта нет», – добавил спикер.

Что касается зарубежных журналистов, то в первую очередь их интересовали вопросы оказания гуманитарной помощи и то, как реализуются грантовые программы. «Многие также затрагивали тему розыска людей. Речь о жителях Суджи и Суджанского района, которые попали под временную оккупацию Украины. Командировки сотрудников СМИ могли длиться до двух недель, за это время журналисты посещали различные гуманитарные центры, пункты временного размещения», – добавил Гапонов.

С момента вторжение ВСУ в Курскую область в августе прошлого года регион посетили более 600 журналистов, среди них были представители 93 иностранных СМИ, в том числе из Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Великобритании, сообщил ТАСС со ссылкой на врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. В то же время в аккредитации было отказано13 иностранным журналистам по объективным причинам. .

Напомним, что журналисты, которые незаконно пересекали границу (ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) Курской области со стороны Украины, становились фигурантами уголовных дел. В частности, ФСБ возбуждила дела в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша, журналисток итальянского телеканала RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондентов австралийского телеканала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс (граждане США), журналиста румынского НotNews Парбу Мирча, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.