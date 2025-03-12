Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой

Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.