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    4 июля 2025, 00:01 • Общество

    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Поправки в Конституцию работают на Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз.

    Ровно пять лет назад вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию страны. Первым идею обновить Основной закон озвучил президент России Владимир Путин, который заявил об этом 15 января 2020 года в ходе своего послания Федеральному Собранию. Сама же Конституция была принята 12 декабря 1993 года.

    Предложенные президентом изменения отражали интересы всех социальных слоев. Была сформирована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок. Процесс продолжался в течение полугода, свои идеи предлагали разные представители российского общества, в том числе самые обычные люди.

    Общероссийское голосование по поправкам продолжалось с 25 июня по 1 июля. За изменения в Основной закон проголосовали более 74 млн граждан или 77,92% россиян. Явка составила 67,97%. Таким образом, принятие изменений носило всенародный характер. Указ о внесении поправок в Конституцию Путин подписал 3 июля 2020 года, а 4 июля они вступили в силу.

    Изменения касались самых разных сфер жизни общества, начиная от защиты семейных ценностей, права на труд и медицинской помощи – заканчивая модернизацией системы всех уровней власти и усиления суверенитета. Они были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией внутри страны и вокруг нее.

    Владимир Путин неоднократно отмечал, что поправки укрепили парламентаризм, создали условия для развития законодательства без поучений и вмешательства извне. Кроме того, многие изменения раскрыли понятие социального государства: обязательная индексация социальных выплат, МРОТ не ниже прожиточного минимума, адресная социальная поддержка, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения.

    По оценкам законодателей и экспертов, за пять лет поправки в Конституцию подтвердили свою значимость. Они способствовали развитию политической системы, укреплению суверенитета и территориальной целостности России, что стало особенно актуально в условиях современных международных вызовов.

    Светлана Журова, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, назвала внесение поправок в Конституцию историческим моментом. «Со временем стало понятно, что принятые поправки оказались как никогда актуальными. Эти изменения пошли на пользу нашей стране», – подчеркнула Журова, напомнив, что благодаря поправкам появились новые социальные программы и дополнительные гарантии для населения.

    «Несмотря на тяжелое время пандемии, народу и руководству России удалось опередить время, посмотреть вперед и сообща разработать поправки, которые сделали политическую систему прочнее, а наше законодательство – эффективнее», – отмечает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Депутат назвал важным и то, что перед принятием поправок прошло широкое общественное обсуждение возможных изменений: «Вопрос суверенитета стал ключевым. В условиях внешних санкций и давления со стороны международных структур, поправки позволили России самостоятельно определять свою политику, не завися от решений внешних институтов».

    По его словам, в Конституции также было прописано все, что касается традиционных российских ценностей, социальных гарантий и защиты русского языка, «который подвергался всевозможным дискриминациям». Что не менее важно – поправки задали новый ориентир для законодательной работы депутатов.

    «Принятые пять лет назад поправки в Конституцию действительно во многом опередили время.

    Те позиции, которые подвергались определенной либеральной критике, позволили защитить наш суверенитет в разных областях и развиваться в условиях серьезных внешних угроз», – считает политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

    Спикер особо отметил поправки, которые касаются семьи, брака мужчины и женщины, образования и воспитания детей. «Также поправки – это начало серьезной работы по защите нашей истории от переписывания и попыток усомниться в великих подвигах наших предков. Это, безусловно, новый характер формирования власти, серьезные ограничения для чиновников, но самое главное – это защита территориальной целостности и приоритет национального права над международным», – подчеркнул Асафов.

    По его словам, благосостояние граждан, экономический рост, социальная ориентированность государственной политики как приоритет – это то, что обозначило вектор развития России на долгие годы. «Это также развитие здравоохранения, новая молодежная политика, защита технологического суверенитета, который ранее назывался научно-техническим развитием. Все это с годами приобрело свое прочтение, уточнение и показывает, насколько важна каждая из этих поправок, которые все вместе работают на Россию», – добавил политолог.

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