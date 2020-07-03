Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию. Президент отметил – люди «проголосовали сердцем» за базовые принципы развития страны. Политологи констатируют, что и борьба с пандемией, и голосование по поправкам подтвердили консолидацию общества. А главное, избиратели убедились, что ценность человеческой жизни была и главной задачей российских властей во время пандемии, и поправок в российскую Конституцию.

В пятницу президент Владимир Путин подписал подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, которые большинство граждан одобрило на общероссийском голосовании 25 июня – 1 июля. Указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки с 4 июля. Таким образом, глава государства сдержал обещание, данное при начале разработки и обсуждения поправок – Конституция будет обновлена только в случае, если изменения поддержит большинство граждан.

О том, какое значение имело прошедшее народное волеизъявление, глава государства сказал на встрече с членами рабочей группы, которая готовила поправки в Основной закон. «Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым», – подчеркнул Путин.

Напомним, что при явке без малого в 68% за поправки высказалось подавляющее большинство россиян – более 77% тех, кто пришел на участки либо голосовал у себя дома, во дворе или через интернет-портал. «Голосование шло целую неделю, явка была высокой, – констатировал президент, обращаясь к участникам рабочей группы по поправкам. – И в таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной». «Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, востребовано и нужно стране», – цитировал президента ТАСС.

Эксперты отмечают – голосование продемонстрировало не только заинтересованность общества в принятии социально важных поправок, но и степень доверия к власти. А точнее, к тем мерам, которые принимались в нелегкие месяцы «коронакризиса». «Большую роль сыграло одобрение действий власти в этот период. У людей есть уверенность в том, что Россия неплохо справилась, и легитимность власти таким образом возросла», – сказала газете ВЗГЛЯД сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Люди оценили то, что их здоровье и безопасность оказались для власти важнее, чем экономические показатели (при всех несомненных усилиях для поддержки бизнеса), сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Во время пандемии все страны разделились на две категории – одни указали в качестве приоритета человеческую жизнь, другие (например, Швеция) решили, что главное – спасти экономику», – отметил эксперт. Это притом, что и в Швеции, и во многих других странах – «эталонах демократии» жизнь человека считается базовым конституционным принципом. «Не было и близко никакой европейской солидарности, о которой нам все уши прожужжали. Никто не помогал друг другу, воровали аппараты ИВЛ, бросали людей на произвол судьбы», – указал Матвейчев.

«В России с самого начала распространения инфекции максимальный упор был сделан на спасении людей.

Благодаря этой четкой позиции удалось добиться одного из самых низких показателей смертности в мире. Это непреложный факт, подтвержденный Всемирной организацией здравоохранения», – отметил Матвейчев.

Напомним, что в начале июня в руководстве ВОЗ назвали необычно низким уровень смертности в России от COVID-19, притом что данные российской статистики не вызывают сомнения у Всемирной организации. «А та же Швеция и в экономическом плане потеряла в итоге больше, чем Россия», – заметил Матвейчев.

«Убежденность граждан России в приоритетности человеческой жизни над экономикой отразилась и в принятых поправках к Конституции, – отметил профессор ВШЭ. – Всенародное голосование подтвердило – это жизненная позиция не только президента, но всех граждан страны, часть нашего менталитета».

То, что россиянам присуща солидарность – не абстрактные рассуждения, а факт, которые продемонстрировали «коронавирусные» месяцы. Достаточно сказать, что только в рамках акции взаимопомощи #МыВместе поддержку получили более 2 млн человек по всей стране, и почти 114 тысяч россиян примкнули к волонтерскому движению. «Множество неравнодушных людей стало волонтерами. Они старались помогать тем, кому сейчас особенно трудно – пожилым, маломобильным, многодетным», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД Дмитрий Поликанов, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«В это непростое время возникли инициативы ОНФ – например, движение «Волонтеры-медики», и множество других организаций взаимопомощи», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Константин Комков. Общественная солидарность создала «позитивный кумулятивный социальный эффект, который сработал и в момент выхода страны из пандемии, когда было назначено голосование по поправкам», отметил Комков.

С другой стороны, как отметил Поликанов, граждане оценили то, что в поправки был заложен принцип заботы государства об инвалидах, малоимущих, многодетных семьях, гарантирована защита материнства и детства. Собеседник выразил надежду на то, что теперь социальная политика государства обретет новую базу.

«Например, сейчас готовится продление программы «Доступная среда» на очередную пятилетку. Я думаю, эти процессы будут ускорены. Организациям, которые защищают права инвалидов, теперь будет проще это делать, потому что в качестве своего инструмента они смогут использовать документ самого высокого уровня – Конституцию», – сказал Поликанов. Важно, что Основной закон теперь становится документом прямого действия – где конкретизированы обязанности государства по отношению к гражданам, отметил собеседник.

Прошедшие месяцы показали – для людей также крайне важной является закрепленная в поправках обязанность государства охранять историческую память и не допускать переписывания истории, отметил первый замсекретаря Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров. Напомним, что одним из символов солидарности россиян стал флешмоб 9 мая – когда, чтобы не нарушить режим безопасного поведения, люди пели с балконов, а дети украшали окна символикой Дня Победы.

«В моем понимании историческая память – это тот фундамент, на котором выстраивается государство. Если этот фундамент прочен, то у государства есть перспективы для развития», – сказал Бочаров газете ВЗГЛЯД. Показательно, что сейчас, когда по всему миру уничтожаются монументы памяти и переписывается история, в России был открыт памятник героям, погибшим под Ржевом, и был освящен Главный храм Вооруженных сил. «Нигде не видел, чтобы такое величественное сооружение было построено в столь короткие сроки и на добровольные пожертвования», – отметил Бочаров. Патриотическое единение общества нашло отражение и в статьях Конституции, которые были приняты общенародным голосованием, добавил собеседник.

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Обычно высокая явка, подобная той, что мы видели с 25 июня по 1 июля, бывает при голосовании за конкретных персон, на губернаторских или президентских выборах, отметила Соколова. «Здесь не было персоналий. Были только идеи, содержание, – указала эксперт ЭИСИ. – Такой большой резонанс показал, как эти идеи обществом воспринимаются. В целом можно сказать, что сторонники поправок убедительно победили. Высокий процент проголосовавших за не дает возможности для разночтений».

Теперь дело за реализацией принципов обновленной Конституции. В этой связи президент обратился к правительству, главам регионов и парламентариям: «Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах – в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах. Каждая норма, включенная в Основной закон, означает действие: не созерцание, а именно действие».

За тем, как будут реализовываться конституционные принципы, проследит общество. На членов группы по внесению поправок в Конституцию возлагается новая задача – следить за принятием законов с учетом обновления Основного закона, сказала газете ВЗГЛЯД секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

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