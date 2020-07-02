Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 00:58  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

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Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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              Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

              Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущем   2 июля 2020, 00:20
              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло.

              В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю. После того, как в 20.00 по калининградскому времени, или в 21.00 по Москве, закрылись участки в самом западном регионе России – можно начинать подводить итоги. Ближе к полуночи Центризбирком озвучил данные после обработки 75 процентам протоколов.  Принятие поправок поддержали 77,6% россиян, против высказались 21,59%.

              Если окончательное распределение голосов пока неизвестно, то данные по общей явке после закрытия участков уже объявлены – 65%, по данным ЦИК. «Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома», – передал ТАСС слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. В самом деле, в те недели, что предшествовали голосованию, многие эксперты высказывали сомнения – сбить явку могут если не опасения заразиться коронавирусом, то дачный сезон.

              «В России давно не было кампании такого уровня летом – когда человек выбирает между посещением избирательного участка и дачей или летним отдыхом. Но самое главное обстоятельство – это выход из пандемии коронавируса как один из самых значимых факторов, связанных с угрозой здоровью. Но результат и по явке, и по поддержке поправок превзошел прогнозы, которые давали и эксперты, и социологи», – сказал газете ВЗГЛЯД директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

              «В тревожное посткоронавирусное время и 60 процентов «за» были бы победой, – отметила в Facebook политолог Анна Федорова. – Людям невесело, много негатива и тоски, и страха. Это часто выливается в протестное голосование». Но реальность всегда интереснее ожиданий, констатировала Федорова.

              «Прогноз, который делал ИНСОМАР, предполагал, что явка составит около 58%, а поддержка поправок составит около 69%, – рассказал Потуремский. – Как мы видим, эти цифры оказались выше». По оценке Потуремского, свою роль сыграло то, что голосование было растянуто на неделю. Впервые не только в России, но и во всем мире было применено «растянутое» голосование в сочетании с электронным голосованием, подачей бюллетеней рядом с домом, и другими формами, также констатировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

              Судя по тому, что рассказал газете ВЗГЛЯД политолог из Новосибирской области Игорь Украинцев, многодневное голосование оказалось особенно удобным в сельской местности – там, где до участков еще надо было добираться. Добавим, что учитывая ситуацию с COVID-19, отдать свой голос можно было вне избирательного участка. Голосования были организованы бесконтактно – на дому, бюллетени можно было подать «на придомовых территориях», то есть во дворе или на улице. У граждан была возможность проголосовать рядом с дачей с помощью «Мобильного избирателя».

              Процедура голосования активно проходила в воинских частях
              Наконец, электронное голосование, которым могли воспользоваться москвичи и жители Нижегородской области, показало себя не только безопасным, но и крайне востребованным способом волеизъявления. Во вторник в оперативном штабе по наблюдению за голосованием сообщили, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании составила 93,01%, онлайн было выдано 1,1 млн бюллетеней.

              «Электронная форма голосования оказалась очень удобной, особенно для людей, живущих, не расставаясь со смартфонами, –

              отмечал политолог Марат Баширов. – То количество людей, которые зарегистрировались и проголосовали в Москве и Нижегородской области, убеждает, что эту форму нужно распространять на всю страну».

              По завершении голосования президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко констатировал в беседе с газетой ВЗГЛЯД: «Разноформатность» подачи голосов внесла свой вклад. То, что голосовать можно было и на дому, и на улице, и досрочно, и по Интернету – все это, конечно, повлияло на рост явки».

              По оценке экспертов, еще одним фактором, повлиявшим на высокую явку, стало голосование «от противного». Некоторые оппозиционные деятели не только предрекали, что на участки придет мало избирателей, но и прямо призывали граждан уклониться от выражения своего мнения. «Некоторые смеялись над пунктами голосования во дворах, чуть ли не на детских каруселях. Некоторые призывали заплевать и не подавать руки тем, кто проголосует «за», – напомнила Федорова.

              «Кампания ряда оппозиционеров, призывавших к бойкоту  голосования, возымела обратный эффект. Она привела к повышению доли голосов «за» поправки», –

              отметил Минченко.  По мнению эксперта, свою лепту внесла и «поляризация мнений за последнюю пару недель перед голосованием». «Это добавило мотивации – в особенности, сторонникам поправок», – констатировал эксперт.

              В итоге получен хороший  результат с большим заделом, который показывает, что граждане в большинстве своем проголосовали за поправки в Конституцию, говорит Чеснаков. «В целом голосование было открытым, и оно, скорее всего, будет признано легитимным», – прогнозирует эксперт. Легитимность была обеспечена не только высокой явкой, но и малым числом выявленных нарушений.

              Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» заявила , что голосование прошло без серьезных проблем, а имевшие место попытки подорвать его легитимность, потерпели неудачу, – сообщил вечером в среду соучредитель НОМ, член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Прозрачность голосования гарантировало беспрецедентное число наблюдателей – 526 тысяч по всей России.

              «Это самое большое количество наблюдателей в истории выборов в России –

              поэтому логично, что, хотя претензии есть, но число нарушений невелико», – отметил Минченко.

              На это же в комментарии агентству «Москва» указал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: судя по отчетам аккредитованных наблюдателей, в том числе представителей оппозиции, «все в общем говорят о том, что никаких серьезных нарушений, которые бы повлияли на объективную фиксацию результатов волеизъявления, на текущий момент нет».

              Коронавирус безусловно, нарушил ход принятия поправок к Конституции – ведь голосование должно было состояться еще в апреле, констатировали эксперты. Зато за эти месяцы у людей была возможность разобраться в поправках, отметил Баширов. «Если в 1993 году, когда принималась Конституция, голосование проходило на фоне дикого роста инфляции, то сейчас все проходит в спокойной обстановке», – указал политолог.

              «Если говорить о полученном результате, то во-первых, его легитимность не вызывает сомнений практически ни у кого, – резюмировал Потуремский. Во-вторых, мы видим высокий результат. Таким образом, можно сказать, что это была убедительная победа власти».

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