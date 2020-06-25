Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Почему Лукашенко меньше любят и в России, и в Белоруссии

«Искусственные ссоры» с Москвой не пошли на пользу ЛукашенкоФото: Алексей Никольский/ТАСС
Александр Лукашенко подтвердил, что он в курсе модных политических трендов, и заявил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы. Кто именно, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из России подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как сильно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в братской России. Почему правящий 26 лет политик стал непопулярным? Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочиеФото: Zi xin/Reuters
В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Мы должны стать менее зависимыми от переменных величин – например, личности того или иного гражданина, занимающего ту или иную должность, и более приверженными величинам постоянным – право, государство, институты. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

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Алексей Алешковский, сценарист
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Как Иран чуть не стал частью СССР

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100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

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              Сергей Волобуев

              Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

              Сергей Волобуев
              философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
              		 25 июня 2020, 17:30

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              Поправки в Конституцию – это не юридическая мелочь. Они должны привести к тектоническому сдвигу в нашем гражданском сознании. «Первая Республика» в России просуществовала менее года: от дня «отречения» императора Николая II до разгона Учредительного Собрания. «Вторая Республика» – советская, деформированная однопартийным диктатом, но все же республика – существовала большую часть прошлого века.

              С принятием в декабре 1993 года Конституции Российской Федерации в истории нашей страны начался период Третьей Республики. Мы редко осознаем собственную принадлежность к нашей недавней истории. У нас нет единства в ее оценке. Особенно если говорить о 1990-х годах. Однако нужно иметь гражданское мужество признать и принять свою недавнюю историю, которую творили обычные, несовершенные люди. Конституцию, институты новой России создавали люди, которых трудно канонизировать или героизировать сегодня. Но они создавали эти институты для несовершенных людей в непонятное время. И эти институты – работают!

              Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. И нужно сказать, что этот план был реализован. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Принцип единства нашей истории, подкрепленный единством Основного закона, напоминает нам, что нет никакой непереходимой бездны между девяностыми и двухтысячными, между нулевыми и десятыми. Не должно быть таковой бездны между десятыми и двадцатыми.

              Президентские правления Ельцина, Путина, Медведева, снова Путина – это не отдельные «эпохи» в новейшей истории, а части единого периода – легислатуры Третьей республики. Седьмая Дума – не просто «седьмая», а Седьмая Дума Третьей Республики. Кризисы и обретения, победы и поражения – вехи истории Третьей Республики. Истории, которая должна продолжаться.

              Поэтому, когда сегодня говорят о «транзите власти», не следует понимать под «транзитом» скачок «из одной страны в другую» или «из одной эпохи в другую»: «транзит» – часть истории Третьей Республики.

              Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

              Также важно понимать, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию не означают принятия новой Конституции. При любом исходе общероссийского голосования народ России подтверждает свой исторический выбор – выбор свободы, демократии, прав человека; выбор, зафиксированный в Конституции 1993 года. Выбор Третьей Республики. Вспомним, что изменения не касаются первых двух глав Конституции.

              Тогда в чем смысл поправок, вынесенных на общероссийское голосование? Можно дать два ответа на этот вопрос. Прежде всего, представляется, что речь идет о «тонкой настройке» политико-правовой конструкции нашего государства.

              Поправки есть закономерный итог трех десятилетий строительства демократии в России. За это время универсальные ценности прав и свобод человека были осмыслены в контексте нашей культуры. За это время накоплен обширный опыт государственного строительства. И результат такого осмысления должен быть сформулирован в правовой системе страны.

              Прежде всего – в Конституции, которая является своего рода мембраной между ценностным миром культуры и системой права. Также здесь можно вспомнить о целом спектре гуманитарных и технологических вызовов современности, которые нашли отражение в поправках: от фиксации конституционно-правового понимания брака как союза мужчины и женщины до защиты прав личности в информационном обществе.

              Но это первый ответ. В конце концов, все поправки, которые мы сегодня обсуждаем и будем принимать или отвергать 1 июля, можно было принять без процедуры общероссийского голосования.

              А вот второй ответ. Вовлечение всех граждан страны в обсуждение конституционных поправок должно привести к тектоническому сдвигу в нашем гражданском сознании. Мы должны, во-первых, научиться строить нашу общественную и государственную жизнь во всех ее аспектах через призму Конституции, ее ценностей, принципов и норм. Во-вторых, мы должны стать менее зависимыми от переменных величин (личность того или иного гражданина, занимающего ту или иную должность) и более приверженными величинам постоянным (право, государство, институты и т. д.).

              То есть быть не только сторонниками того или иного политика, членами той или иной партии, но прежде всего – гражданами Третьей Российской Республики, права, свободы и обязанности которых закреплены в ее Конституции.


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