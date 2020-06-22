Эксперт: Поправки в Конституцию стали ответом на попытки разделить российское общество

«Очень важно, чтобы тезис об увековечении подвига 27 млн наших сограждан, которые положили свои жизни во имя Отечества, был закреплен на уровне Конституции и обеспечивал борьбу с фальсификацией истории», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, комментируя подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции.

«Не секрет, что на Западе сегодня идет масштабная фальсификация истории. СССР ставят на одну доску с гитлеровской Германией, идут прямые оскорбления в адрес нашей страны. Не считаясь с фактами истории, развернута кампания дезинформации», – констатировал главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Попытки фальсификации истории предпринимаются и на территории России отдельными группами оппозиционеров и просто негативно настроенными к России политиками», – отметил собеседник. Коротченко уверен: «Закрепление в Конституции необходимости отстаивания исторической правды даст возможность на законодательном уровне препятствовать попыткам разделить наше общество, посеять отравленные ростки, которые должны привести к разрушению нашего социума и нашего сознания, как нации».

По мнению собеседника, исключительно важно, чтобы тезис о сохранении исторической памяти на уровне Конституции обеспечивал борьбу с фальсификацией истории, отстаивание исторической правды и увековечение подвига тех 27 миллионов наших сограждан, которые положили свои жизни во имя Отечества. «В этой связи, голосуя за поправки в Конституцию, я отдаю себе отчет, что это позволит сохранить наше наследие и защитить нашу историческую память», – заключил член Общественного совета при Минобороны.

Поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают недопустимость фальсификации истории. В статью 67 Основного закона предлагается внести поправку со следующей формировкой: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.