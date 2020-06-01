Путин подписал указ о дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщает Кремль.

Текст опубликован на сайте Кремля.

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в тексте указа.

Ранее Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

В ЦИК заявляли, что голосование будет безопаснее, чем поход в магазин.