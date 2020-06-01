Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Он попросил россиян проявить активность в голосовании. Но проголосовать россияне смогут не только в этот день - голосование продет в течение недели в период с 25 июня по 1 июля.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он попросил главу ЦИК Эллу Памфилову и главу Роспотребнадзора Анну Попову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности, главам регионам поручил «содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей».

«И конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе – Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами», – сказал Путин.

Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами рабочей группы по поправкам в Конституции, которое проходит в понедельник по видеосвязи.

«Я бы, конечно, хотел послушать и надеюсь услышать ваше мнение о том, как идет работа по внесению поправок в Конституцию», – сказал Путин в начале встречи.

В дискуссии приняли участие сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, глава Центризбиркома Элла Памфилова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Путин на совещании напомнил, что была назначена конкретная дата проведения всероссийского голосования, однако из-за коронавируса ее перенесли «исходя из основного, главного приоритета – сохранения жизни и здоровья наших граждан».

«Ничего не может быть важнее этого. Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», – сказал президент.

Он указал, что произошли серьезные события, но России удалось решить «главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию».

Отметим, что в ходе обсуждения даты проведения голосования Путин отказался проводить голосование по поправкам в один день с парадом Победы, передает ТАСС.

«Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что «парад Победы – это святое дело».

«Не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции и, мне кажется, экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы – это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день», – добавил он, заявив, что на этом точно не будут экономить.

1 июля как день голосования предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах, передает РИА «Новости».

При этом она высказалась за то, чтобы провести голосование не в один день, а в течение недели.

«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней», – сказала Памфилова.

Она отметила, что рассредоточение во времени нужно, чтобы минимизировать контакты и свести к нулю возможность заражения, что позволит «избежать очередей и скопления людей на избирательных участках».

По ее словам, ЦИК предусмотрел разные формы голосования по Конституции для удобства людей, но пройдет голосование при тотальном общественном контроле. Памфилова указала, что голосование предлагается провести как в помещениях, так и вне их и на мобильных участках.

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что был серьезно изменен порядок проведения голосования для соблюдения принципа бесконтактности. Все участники голосования по поправкам будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками, а перед началом голосования планируется провести тестирование членов комиссий на коронавирус.

«Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя», – указала она.

Путин в ответ отметил, что 1 июля – подходящая дата, если этому не помешает ЕГЭ.

Во время обсуждения с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию даты проведения голосования – 1 июля – Путин связался с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день ЕГЭ.

«Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ», – сообщил Путин.

«Действительно, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», – сказал глава государства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании отметила, что интервал в два дня между датой голосования по поправке к Конституции и началом ЕГЭ позволит дезинфицировать и подготовить к приему экзаменов все участки в школах.

«Хотела бы отметить, что дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели – еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем (а оснований в этом сомневаться нет), достичь оптимальных показателей на это число», – сказала Попова.

Она указала, что темп прироста числа инфицированных коронавирусом с момента введения ограничительных мер в России снизился в 13 раз, составляет около 2% в сутки. Также уменьшился коэффициент распространения коронавируса, который не превышает единицы по стране.

Стоит подчеркнуть, что проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля, об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Памфилова также заявила, что с учетом всех мер проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин.

В январе в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Конституцию ряд поправок. 11 марта после обсуждения рабочей группой Госдума приняла президентский законопроект, который был одобрен Советом Федерации и законодательными собраниями регионов.

Путин назначил голосование по поправкам на 22 апреля, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Президент отмечал, что нужно назначить новую дату голосования, оценив развитие ситуации с помощью специалистов.

Подчеркнем, что поправки вступят в силу только в случае их одобрения россиянами на голосовании.