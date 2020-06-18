Взгляд
18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
Разделы

России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
Перейти а раздел…

Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
Перейти а раздел…

«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
Перейти а раздел…

Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Государственный суверенитет должен быть конституционно оформлен

Рифат Шайхутдинов, председатель Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа»
После самоликвидации политической монополии КПСС и вызванного этим крушения СССР, российское народное государство, созданное коммунистами и беспартийными, выжило и, несмотря на все трудности и проблемы, смогло обеспечить и выживание нас как народа. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Финны облизнулись на русскую Карелию

    Российские и советские актеры, побывавшие за решеткой

    Китай и Индия на пороге войны

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Против Порошенко на Украине завели дело за раскол Православной церкви
              Роскомнадзор снял ограничения по доступу к TelegramНазвано число умерших от коронавируса медиков в РоссииРоссийский посол вызван в МИД ГерманииАлиев отказался от поездки на парад Победы в Москве
              Путин рассказал о звонках внуков в КремльСовфед дал оценку идее сокращения новогодних праздниковБолтон назвал Путина «умным и жестким»НАСА предположило источник утечки бензола на МКС
              «Автомобилисты России» оценили необходимость ужесточения наказания для пьяных водителейВирусолог оценил эффективность дезинфекционных туннелей в КремлеИзвестные бренды решили поменять логотипы с изображением негровПосетители барнаульского зоопарка до смерти закормили животных

              «Этот бизнес умирает»


              Миллиардер оценил сравнение Чубайсом нефти с «дохлой лошадью»

              «Не мой президент»


              Шарий: Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной

              «Надо было срочно помочь»


              Внук экс-губернатора объяснил пьяную езду заботой о девочке

              Видео

              новейшее вооружение


              Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

              политическая воля


              Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

              Грандиозный конфликт


              Эфиопы возводят объект, способный уничтожить Египет

              «заговор банкиров»


              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              Кто виноват?


              Алексей Зензинов: Французская искра в американском костре

              Трудности перевода


              Денис Палецкий: «Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

              Великое пробуждение


              Геворг Мирзаян: Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?

              Как обеспечена надежность электронного голосования в России

              Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через Сеть   18 июня 2020, 14:56
              Фото: mos.ru
              Текст: Андрей Самохин,
              Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций?

              В четверг в столице начинается двухдневное электронное голосование через портал 2020og.ru, на котором всем москвичам предложено ответить на вопрос: «Что сейчас важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?».

              Разумеется, это важный для города вопрос, но все понимают, что нынешнее цифровое волеизъявление москвичей – скорее, пробное. Ведь ровно через неделю у жителей столицы будет гарантированная возможность выразить свое мнение по более значимому вопросу – по поправкам к Конституции. Тогда любой москвич сможет при желании голосовать не на привычном избирательном участке в ближайшей школе, а «по удаленке» – через интернет. 

              Вместе с тем электронное голосование – это не только удобный и надежный способ волеизъявления, подтвержденный опытом прошлогодних выборов в столице, но и возможность в условиях коронавируса выполнить гражданский долг, не покидая квартиры или дачи. Поэтому к тестовому голосованию сейчас приковано столько внимания.

              За тем, как работает система цифровой демократии, в четверг и пятницу проследят представители Мосгоризбиркома, столичного департамента информационных технологий, члены московской Общественной палаты, специалисты-айтишники и журналисты. Для проверки надежности в системе будут искусственно вызваны неполадки. Как и на любых учениях, эксперты разделятся на две группы, одна из которых попытается сломать систему, а другая будет ее защищать.

              Разумеется, специалисты уделяют большое внимание защите системы от посягательств хакеров, рассказал газете ВЗГЛЯД глава общественного штаба по наблюдению за московским голосованием, бывший замминистра связи Илья Массух. «Помимо безопасности от DDoS-атак, от подборов ключей шифрования, мы достаточно серьезно отнеслись к устойчивости системы к нагрузкам. Распределили систему на три географически разделенных центра обработки данных. Надеемся, что так она будет работать без сбоев», – подчеркнул глава штаба.

              Против фейков выставлен блокчейн

              Процедуру подачи и подсчета голосов призвана защитить от взлома технология блокчейн. Она подразумевает, что информация в электронных бюллетенях передается в полном и неизменном виде, а «задним числом» изменить ее нельзя.

              Голоса избирателей будут и потом храниться в зашифрованном виде, их нельзя будет ни удалить, ни изменить.

              «Блокчейн – это неизменяемая цепочка информации. В этой цепочке каждый новый блок информации всегда следует за блоком с предыдущим номером. Информацию, записанную в одном блоке, нельзя стереть или исправить без согласия других участников цепочки», – пояснил Массух, добавив, что по схожему принципу построен, например, современный школьный электронный дневник, где внесенную запись нельзя удалить, если владельцы других копий не подтвердят эту операцию.

              «В блокчейне используется математическая функция – преобразование, которая как бы не имеет «обратного возврата», – указал Массух. – Если мы считаем: дважды два – четыре, то мы понимаем, что из четырех потом можно «обратно» получить другие числительные. Но здесь возврат невозможен».

              При этом система голосования позволяет сохранить и тайну выбора избирателя, заверил Массух. «Эту функцию тоже выполняет блокчейн. Система отделяет бюллетень от человека, – указал собеседник. – В начале человек авторизуется через госуслуги, и он считан, опознан. То есть понятно, что голосует, например, Массух. Но в момент, когда он нажимает кнопку «получить бюллетень», этот бюллетень полностью отрывается от того Массуха, который только что авторизовался. Этим гарантирована анонимность. Тайна голосования сохраняется».

              В надежности процедуры электронного голосования убежден и директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «Электронные способы идентификации, аутентификации, регистрации, подтверждения личности являются априори гораздо более защищенными, эффективными, безопасными, чем их бумажные аналоги.

              Подделать бумажный документ гораздо проще. Хотя психологически, конечно, нам кажется, что бумага более защищена, на самом деле это не так»,

              – подчеркнул Плуготаренко. 

              Тем временем в блогосфере уже гуляет множество фейков, призванных посеять недоверие избирателей к «цифровой демократии». Скажем, появились слухи о массовой скупке сим-карт якобы для фальсификации итогов электронного голосования по поправкам. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) уже опровергли эту информацию. По их словам, данная мошенническая схема технически невозможна. А начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Москвы Артем Костырко добавил, что «с технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов», поскольку проголосовать за поправки в Конституцию с аккаунта, созданного после 5 июня, будет нельзя.

              Как заверяют в мэрии, все программное обеспечение основано исключительно на сертифицированном и аттестованном портале mos.ru и связанных с ним системами. Через эту систему уже проводилось немало локальных городских голосований. К примеру, жители Троицка в Новой Москве недавно с ее помощью решали, где именно должна располагаться ближайшая станция столичной подземки.

              Понравится молодежи

              Напомним, что среди рядовых москвичей возможность голосовать через интернет уже вызвала явный интерес. Заявки на участие уже подали более 827 тысяч москвичей, сообщил в среду сайт мэрии Москвы – из них уже свыше 640 тысяч горожан включены в список «интернет-избирателей». Регистрация через столичный и общероссийский порталы госуслуг закрывается ровно в 14 часов 21 июня.

              Строго говоря, предстоящее голосование не будет первым. В сентябре прошлого года в столице состоялся эксперимент по дистанционному электронному голосованию за кандидатов в Мосгордуму. Тогда он касался лишь трех районов города и был признан удачным: на онлайн-выборах явка составила рекордные 92 %. «Офлайновая» явка была куда ниже – 21,7%.

              О том, что московские избиратели тогда высоко оценили новшество, свидетельствовали данные избиркома. Уже за первые 15 минут с начала выборов в Мосгордуму электронная явка составила 4,8%, а к 15:00 проголосовали 75%.

              Тогда, как и сейчас, систему испытывали на прочность. В роли «приглашенного хакера» выступил французский криптограф Пьеррик Годри. Он быстро заметил, что длина защищавшего систему публичного ключа (уникального набора символов, состоящего из букв и цифр) – меньше 256 бит. Это позволило взломать шифр за считанные минуты с помощью обычного компьютера и бесплатного программного обеспечения. За выявление этой «дыры» Годри получил награду – один миллион рублей.

              «Кодировку заменили на 1024-битную, уровень защищенности – высокий, а сбой на выборах был не программный, а именно оборудования. На сегодняшний день все будет дублироваться, и стабильность работы гарантирована», – пояснял тогда член профильного комитета Госдумы по регламенту Дмитрий Ламейкин.

              Уровень подготовки онлайн-голосования по поправкам в Конституцию специалисты по электронной безопасности оценивают высоко, отмечает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

              «Степень защищенности персональных данных избирателей – высокая. Например, есть возможность верификации своего голоса, что крайне важно. Вводится специальный избирательный участок для наблюдения за онлайн-голосованием. Насколько мне известно, там будут присутствовать авторитетные эксперты в IT- сфере, в частности, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД. 

              «В общем, данный вид голосования необходимо всецело развивать и поддерживать. Это повысит активность избирателей и в целом укрепит нашу демократическую систему», – заключил Данилин.

              На ваш взгляд

               
              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?



              Обсуждение: 75 комментариев
              «В России история с коронавирусом стала драйвером для дополнительного развития новых технологий на выборах. Ведь очевидно, что дистанционная форма голосования – более безопасна в период, когда эпидемиологическая обстановка осложняется. Но и в будущем такие технологии будут внедряться все шире, а в среднесрочной перспективе все электоральные процедуры перейдут в цифровой вид», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

              По мнению политолога, при должной организации цифровая форма голосования наименее всего подвержена человеческому фактору – нарушениям, которые иногда вскрывают наблюдатели. «В электоральной системе в день голосования работает до миллиона человек. Выходит, что следить за ними условно должно в два раза больше наблюдателей. При электронном голосовании такое количество людей не нужно. Сам процесс выборов становится менее затратным. При этом растет скорость подсчета голосов», – перечислил собеседник. 

              Электронный формат, продолжил эксперт, добавит явки, особенно среди молодых избирателей. «Многие не ходят на голосование не потому, что они плохо относятся к выборам, а потому, что в выходной день они выбирают какие-то другие дела. Возможность отдать голос удаленно снимает все эти вопросы», – подытожил Мартынов.

              Как уже сообщалось, по решению ЦИК электронный способ голосования, помимо москвичей, будет доступен еще и жителям Нижегородской области. В общей сложности, это 16 млн человек. С 10 часов утра 25 июня и по 30 июня можно будет проголосовать на портале 2020og.ru – нужно лишь войти в свой аккаунт на портале госуслуг. Столичные жители могут также использовать личный кабинет на московском сайте.

              Впрочем, у москвичей и нижегородцев сохраняется право голосовать и привычным образом, «офлайн», как и у остальных россиян – на избирательных участках или с помощью надомного формата с 25 июня по 1 июля. Напомним, что на участках будут соблюдаться все необходимые меры медицинской безопасности.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............