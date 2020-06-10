Россияне убедились, что страна побеждает коронакризис

Взгляд
10 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
Разделы

Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...

Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Проблема расизма в России

    Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

    Революция в США отменяется

      Перейти а раздел…

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...

      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
      Подробности...

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На Ефремова надели электронный браслет
              Прокуратура подтвердила наркотическое опьянение Ефремова в момент ДТПСША и Германия поспорили об участии России в переговорах по ЛивииКлимкин призвал к насилию в отношении КрымаНазвана возможная причина разлива топлива в Норильске
              Соратник Порошенко призвал к ядерной атаке на Будапешт и МосквуОбвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатантаПесков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад ПобедыКремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана
              Россия назвала условие открытия границы с БелоруссиейРезко вырос спрос на железнодорожные билеты в КрымСбивший людей на тротуаре полицейский задержан в ВоронежеКаковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок?

              Главная тема


              США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

              «не понимает ситуацию»


              Зеленскому объяснили, за что россиянам стыдно в ситуации с Крымом

              вопрос о вменяемости


              Юрист рассказал, как психиатрическая экспертиза повлияет на дело Ефремова

              скандал в соцсетях


              Медиаэксперт объяснил шквал критики в адрес «Яндекса» за увольнение таксиста-расиста

              Видео

              «никогда не пил в одиночку»


              Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

              трагедия в центре Москвы


              Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

              борьба с вирусом


              Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

              гражданская авиация


              «Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?

              Россияне убедились, что страна побеждает коронакризис

              Россияне стали относиться к коронавирусу как к рутине   10 июня 2020, 21:10
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Большинство россиян, судя по опросам социологов, уже не боится заразиться коронавирусом. На место боязни оказаться жертвой пандемии пришли другие, более «рациональные» страхи – потерять работу или оказаться без помощи в трудный период. Люди ждут от государства гарантий и защиты и расценивают социальный блок поправок в Конституцию как залог того, что власть не бросит их в беде.

              «Сейчас в целом по стране только 16 % населения заявляют о том, что они боятся заразиться коронавирусом», – сославшись на данные опросов, сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данными исследований эксперт поделился, выступая на круглом столе на тему «Социальное эхо пандемии. Прогнозы, вызовы», который организован в онлайн-режиме Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

              «Исследования показывают, что происходит рутинизация – привыкание. Поэтому ограничительные меры постепенно начинают восприниматься как избыточные. Общество от них устало. Действия по возвращению в нормальную жизнь воспринимаются позитивно, с пониманием и поддержкой», – заметил Мамонов. С другой стороны, если все барьеры, установленные для обеспечения безопасного режима будут сняты одномоментно, у общества возникнет вопрос – насколько оправдан столь быстрый выход из особого режима и будет ли это безопасным, указал эксперт ВЦИОМ.

              Беспокойство граждан не исчезло, но трансформировалось – если «на входе» в пандемию участники опросов говорили о боязни самой болезни, то сейчас зачастую фиксируется страх того, «что помощь со стороны государства может не прийти», – отметил коллега Мамонова, социолог Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР». «Также можно отметить, что в обществе наблюдается более прагматичное, нежели раньше, восприятие действий государства. Это серьезный звоночек для властей», – отметил Потуремский. Социолог пояснил: «В представлении граждан должна измениться роль власти и государства – если говорить в идеологических терминах, то это дрейф в сторону социального государства». «Гарантия и защита», –  эти слова чаще всего употребляют респонденты, – подтвердил Мамонов. – Население ждет этого от государства».

              «Мы на своих фокус-группах фиксируем смену тренда: если в конце 2019 года мы говорили о запросе на обновления, то сейчас появился запрос на стабильность, – продолжал Потуремский. – Я бы говорил даже о «новой стабильности», которая подразумевает социальные обязательства государства».

              При этом исследования социологов фиксируют – за последние два месяца протестный потенциал явно снизился, заметил эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Политолог сослался на еженедельные замеры, с которыми экспертное сообщество еженедельно знакомит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Эксперт ВЦИОМ Мамонов, в свою очередь, отметил: «С одной стороны, граждане опасаются, что экономическая ситуация будет ухудшаться. С другой, сложилось мнение, что без поддержки государства проблемы экономического характера преодолеть очень сложно, если вообще возможно».

              Во время пандемии государство принимало экстренные меры для защиты социальных и трудовых прав россиян, отметила модератор круглого стола, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Но многое приходилось делать, что называется, в ручном режиме», – заметила она. Общество ждет принятия понятных «правил игры», которые зафиксируют социальные обязательства власти, отметила Соколова.

              На ваш взгляд

               
              Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?



              Обсуждение: 4 комментария
              Отсюда вполне понятен интерес общества к голосованию по поправкам в Конституцию, которое состоится совсем скоро, 1 июля, согласился Мамонов. «Люди обсуждают предстоящее голосование, и самыми резонансными в этом плане стали, конечно, социальные поправки. Здесь мы видим самый высокий уровень информированности населения – порядка 78% заявляют, что знают об этих поправках. Это абсолютная значимость и абсолютный уровень поддержки – 90% заявляют готовности поддержать социальные поправки», – заметил социолог.

              Опрос ВЦИОМ, проведенный в начале июня, зафиксировал: 67% россиян планируют принять участие в голосовании. Показательно, что среди россиян, кто намерен 1 июля придти на участки, 83% считают, что риск заражения коронавирусом во время голосования практически исключен.

              «Люди хотят принятия изменений в Конституцию, потому что они видят их актуальность, – прокомментировал Мамонов. – Для граждан эти поправки означают, прежде всего возможность быть уверенным в завтрашнем дне и получать необходимые гарантии. В кризисной ситуации государство продемонстрировало способность осуществлять гарантированные выплаты гражданам, люди видят личную пользу. Если раньше в общественном восприятии существовал образ того, что поправки –  это большая государственная политика. Но сейчас преобладает восприятие на личном уровне – что дадут лично мне эти изменения?».

              То, что президент Владимир Путин обозначил дату голосования по поправкам, важно также и с психологической точки зрения, указал Мамонов. «Усиливается ощущение того, что ситуация под контролем. Поэтому назначение даты является важным моментом по стабилизации общественных отношений и выходу из ситуации тревожности», - отметил эксперт ВЦИОМ.

              «Люди воспринимают объявление даты голосования, как четкий маркер того, что пандемия уходит», – согласился председатель правления «Центр политических технологий» Борис Макаренко. По его мнению, «в начале июня мы пережили критическую точку в настроениях общества». «Если до этого главной эмоцией, которая определяла бытовое и социальное поведение, был страх: страх того, что ты заболеешь сам или заболеют близкие, страх потери работы и тому подобное – то теперь можно наблюдать вспышку оптимизма», – считает Макаренко.

              Оптимизм, в том числе уверенность граждан в безопасности голосования 1 июля, не беспочвенны, отметил политолог. «Люди сравнивают то, что они пережили сами, с ситуацией в других странах. Большинство сравнений идут в пользу нашей страны. Общество убедилось в том, что наша система здравоохранения выдержала вызов пандемии, действия врачей оцениваются очень высоко, при всех возможных «ложках дегтя», – подчеркнул Макаренко.

              Кроме того, как отметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, «власть продемонстрировала единство, продемонстрировала эффективность и последовательность своей политики». «Люди это воспринимают положительно», – подчеркнул эксперт, отметив, что этим и можно объяснить отмеченное социологами снижение рисков протестных выступлений.

              Социальную дестабилизацию, по мнению Кузнецова, сейчас переживают те страны, которые до входа в пандемию и во время нее проходили через серьезные внутренние конфликты – либо по линии центр – регионы, либо по линии противостояния власти и оппозиции. По оценке эксперта, именно этот внутренний разлад и вызвал ту турбулентность, которую сейчас испытывают США и страны Западной Европы.

              На выходе из пандемии стране придется столкнуться с серьезными внешними вызовами, предупреждают эксперты. «Если на выборах в США победит Дональд Трамп, то мы получим один уровень дестабилизации, если выиграет Джо Байден, то другой уровень, но никто не ждет, что ситуация устаканится. То же касается многих замороженных конфликтов, причем речь идет не только об Украине, Сирии и Ближнем Востоке, – отметил Чеснаков. – Останутся вопросы по поводу эффективности таких международных структур, как ООН и ОБСЕ».

              Чеснаков прогнозирует: «Думаю, что в ближайшие 2-3 месяца после того, как пройдет голосование, нужно будет выстраивать более долгосрочные прогнозы и стратегии, которые касаются не только внутренних выборов, но и того, как страна должна будет себя вести по отношению к международным институтам и международным организациям».

              Чего не следует ожидать, так этого того, что в России возникнет что-то похожего на ситуацию в Соединенных Штатах и Великобритании, заметил Чеснаков. А по мнению Кузнецова, в нашей стране «коронакризис» оказался «временем для того, чтобы забыть о внутриполитических проблемах, конфликтах между властью и оппозицией, временем сплочения».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............