Россияне оценили безопасность участия в голосовании по Конституции

Среди россиян, решивших принять участие во всероссийском голосовании о внесении поправок в Конституцию, 83% считают, что риска заражения коронавирусом на избирательных участках нет или он незначительный, следует из опроса ВЦИОМ.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Более половины россиян (62%) от тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к выбранной дате. Отрицательно к ней отнеслись 15% опрошенных из тех, кто декларирует участие. Еще для 21% этот вопрос не имеет значения.

Кроме того, согласно опросу 67% (+2 п.п. с момента объявления – 65% 29 мая) планируют принять участие в голосовании после объявления даты проведения. Из них 48% ответили, что точно примут, а 19% – скорее примут участие, отказываются от участия 14% опрошенных. При этом социологи ВЦИОМ уточняют, что уровень декларируемой явки, как правило, обычно выше реального, т.к. не все, кто декларирует свое участие, в итоге приходят на избирательный участок в день голосования.

Также 61% россиян, сообщивших о своем участии в голосовании, проголосуют скорее за поправки (+4 п.п. с момента объявления дня голосования – 57% 26 мая). Еще 21% из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против них.

Кроме того, 83% решивших принять участие в голосовании считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный. В то же время 15% планирующих принять участие во всероссийском голосовании считают, что риск есть. Также 75% из тех, кто собирается голосовать, считают, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования, обратного мнения придерживаются 19%.

Топ-3 мер санитарной безопасности, которые важно осуществить на избирательных участках, по мнению россиян, планирующих принять участие в голосовании: обеспечить членов избирательной комиссии средствами индивидуальной защиты (87%); обеспечить данными средствами защиты избирателей (76%), соблюдать социальную дистанцию в два метра между избирателями (73%).

Опрос проведен 2 июня посредством телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

2 июня ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.