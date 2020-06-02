Роспотребнадзор рекомендовал ненадолго снять маску при голосовании для показа документа

Гражданам в ходе голосования по поправкам в Конституцию рекомендуется кратковременно снимать маски при предъявлении документов, удостоверяющих личность, следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям.

«Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность», – говорится в рекомендациях на сайте Роспотребнадзора.

При этом документ, удостоверяющий личность участника голосования, члену участковой комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием участником голосования страниц – разворота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жительства.

Кроме того, Роспотребнадзор советует «в течение дня голосования всем членам участковой комиссии, а также находящимся в месте для голосования наблюдателям и представителям средств массовой информации … производить измерение температуры тела». Роспотребнадзор просит в связи с этим заранее проработать вопрос об обеспечении избирательных участков бесконтактными термометрами из числа имеющихся в распоряжении бюджетных организаций.

Отмечается, что также для этих целей целесообразно заранее определить лиц (не из числа членов участковой комиссии), которые в течение дня голосования будут проводить измерение температуры тела граждан, составить график их работы и обеспечить их дополнительными средствами индивидуальной защиты: например, одноразовыми защитными халатами или костюмами, передает РИА «Новости».

Также Роспотребнадзор рекомендует членам участковой комиссии «заранее и непосредственно в день (дни) голосования разъяснять участникам голосования правила поведения в местах для голосования для исключения случаев заражения коронавирусной инфекцией».

«При этом целесообразно рекомендовать им прибывать в помещение для голосования со своей авторучкой для заполнения бюллетеня (с пастой синего или черного цвета), в защитной медицинской маске, на входе в помещение для голосования и выходе из него обработать руки антисептическим средством и надеть одноразовые перчатки, в помещении для голосования соблюдать дистанцию между людьми и, по возможности, находиться в нем не более 15 минут», – говорится в рекомендациях.

Голосование вне помещения для всех участников «рекомендуется проводить не более 15 минут с соблюдением дистанции между людьми не менее двух метров (по возможности)», добавляют в Роспотребнадзоре.

Также ведомство отмечает, что «при проведении голосования, а также подсчете голосов участников голосования члены участковой комиссии должны размещаться по одному человеку за столом». Любые работы по подготовке и проведению голосования члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток). При нахождении в месте для голосования члены комиссии должны регулярно в течение дня мыть руки и (или) проводить обработку рук антисептическими средствами, добавили в ведомстве.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.