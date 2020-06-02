Медицина дала добро на неделю голосования по Конституции

Ощутимые успехи в борьбе с коронавирусом позволяют России постепенно возвращаться к обычной жизни. Вслед за отложенным парадом Победы на повестку дня вернулось и голосование за поправки в Конституцию. Решено, что оно начнется 25 июня – и продлится неделю, до 1 июля, с учетом требований безопасности и удобства граждан. Ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.

В понедельник президент Владимир Путин провел совещание рабочей группы по поправкам в Конституцию, которая не собиралась уже несколько месяцев. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой голосование было отложено на неопределенный срок. Путин напомнил, что в апреле это было сделано «исходя из основного, главного приоритета – сохранения жизни и здоровья наших граждан». Но сейчас эпидемиологическая обстановка, по словам главы государства, изменилась. «По мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни», – отметил Путин, призвав группу подумать над возобновлением подготовки к голосованию по изменениям в Основной закон.

Президент также признался, что ему советовали устроить голосование в один день с парадом Победы – 24 июня, однако он отклонил такую идею. Подчеркнув, что «парад Победы – это святое дело», и «не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны».

Дату 1 июля предложила глава ЦИК Элла Памфилова, которая также участвовала в совещании. Она напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах, поэтому голосование следует провести раньше. Министр просвещения Сергей Кравцов, которому Путин позвонил во время совещания, подтвердил: голосование не помешает подготовке к ЕГЭ.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании, что двух дней вполне хватит для дезинфекции. Она также отметила, что дата 1 июля значима с эпидемической стороны. «Потому что еще два раза по две недели – еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем (а оснований в этом сомневаться нет), достичь оптимальных показателей на это число», – сказала Попова. Она указала, что темп прироста числа инфицированных с момента введения ограничительных мер в России снизился в 13 раз и составляет около 2% в сутки.

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Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников согласился с датой 1 июля, отметив, что оставшиеся 30 дней – это как раз необходимый по закону срок, который нужен, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о содержании поправок.

Памфилова объявила о неожиданном для многих новшестве: решено выделить неделю на досрочное голосование, – оно начнется еще 25 июня, то за неделю до официальной даты 1 июля. Неделя дается для того, чтобы избежать на участках очередей.

«Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя», –

пообещала Памфилова. При этом за час проголосовать на участке в помещении смогут не более восьми человек. Кроме того, по словам Памфиловой, ЦИК предусмотрел разные формы голосования для удобства россиян, – в том числе электронное, – и на передвижных мобильных участках. При этом от голосования по почте ЦИК предложил отказаться.

Подводя итоги совещания, Путин назвал 1 июля безупречным вариантом. Решено также, что этот день будет объявлен выходным.

Решение ЦИК отказаться от голосования по почте связано с тем, что данный формат, несмотря на его распространенность в мире, вызывал больше всего опасений, предположил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Есть мнение, что невозможно полноценно контролировать волеизъявление, что открывается больше возможностей для фальсификаций. Сложно сказать, какая из систем – самая надежная, но наибольшую критику вызывала норма о голосования по почте», – пояснил собеседник.

Появление разных форм голосования, в том числе и электронного, увеличение самого избирательного периода, по мнению эксперта, также вызвано необходимостью защиты здоровья россиян. «Но условие использования подобного рода форм – наличие контроля и демонстрация прозрачности этой процедуры. Это мера доверия, демонстрация избирателям того, что все честно, что все справедливо, как с точки зрения процесса организации, так и с точки зрения подсчета голосов, – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. – Организовывать такой контроль будет сложно, но ничего не поделаешь».

С теми же причинами связан и выбор даты,– главным приоритетом стало здоровье людей, минимизация рисков заражения, уверен эксперт.

«Именно поэтому выбрали середину лета, когда, по общему мнению эпидемиологов, в силу изменений климата, болезнь должна пойти на спад. В то же время, осенью есть риск второй волны», –

предупредил Минченко.

Посещение избирательного участка вряд ли может вызвать всплеск заболевания, полагает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. «Поскольку голосование предполагается проводить в течение многих дней, то людям не придется толкаться на участке. Все продумывается так, чтобы не возникло никаких очередей», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД. – «Это не большее скопление народа, чем в магазине, а в магазин-то мы ходили все это время, невзирая ни на что. Но что самое главное: наша медицинская система уже приобрела за эти месяцы достаточно серьезный запас прочности».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает дату 1 июля удачной. «Если не брать Дагестан, с медицинской безопасностью в регионах к июлю больших проблем не будет. Да и на Кавказе их постараются избежать. Но врачи говорят об опасности второй волны коронавируса. Поэтому выбрана золотая середина – еще не осень, и есть время на подготовку. Так что проблемы могут возникнуть, если голосование перенести на более поздний срок», – считает политолог.

«Кстати, мы не единственные в мире, кто уже начал подготовку к электоральным процедурам. Сербия и Франция тоже готовятся проводить голосование,

причем даже раньше, чем запускают свои национальные футбольные турниры, чем назначаются другие спортивно-массовые мероприятия», – продолжил Малахов.

Эксперт отметил, что голосование по изменениям в Основной закон – исключительно важная процедура, которую нужно проводить, как только появляется возможность, поскольку содержание поправок напрямую влияет на жизнь страны. В ряду этих поправок, на первое место Малахов бы поставил изменения, которые касаются принципов взаимодействия с международными партнерами. «Введение принципа приоритета российского государственного законодательства над международным – это самое важное», – считает Малахов. Другими ключевыми поправками Малахов назвал те, что закрепляют дополнительные социальные, трудовые гарантии граждан.

«Для людей самые важные поправки – социальные, ведь большинству жителей нашей страны нужны гарантии зарплат, медицины», – соглашается с ним Журавлев. С политической же точки зрения, эксперт назвал значимым усиление контроля парламента за правительством – оно поможет развитию партийной системы. «С появлением возможности у парламента влиять напрямую на назначение членов правительства во многом будет усиливаться и значение партий», – сказал Журавлев газете ВЗГЛЯД.

На фоне постепенной нормализации жизни вокруг изменений в Основной закон в течение июня возобновятся широкие дебаты, предполагает Минченко. «Понятно, что в острой фазе пандемии тема поправок отошла на второй план, и этот месяц будет использован для общественной дискуссии», – считает политолог.