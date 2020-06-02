Медицина дала добро на неделю голосования по Конституции

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 01:49  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Медицина дала добро на неделю голосования по Конституции

              Дату голосования по поправкам в Конституцию по сути продиктовали российские медики   2 июня 2020, 01:13
              Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
              Текст: Андрей Самохин,
              Мария Трубина

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              Ощутимые успехи в борьбе с коронавирусом позволяют России постепенно возвращаться к обычной жизни. Вслед за отложенным парадом Победы на повестку дня вернулось и голосование за поправки в Конституцию. Решено, что оно начнется 25 июня – и продлится неделю, до 1 июля, с учетом требований безопасности и удобства граждан. Ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.

              В понедельник президент Владимир Путин провел совещание рабочей группы по поправкам в Конституцию, которая не собиралась уже несколько месяцев. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой голосование было отложено на неопределенный срок. Путин напомнил, что в апреле это было сделано «исходя из основного, главного приоритета – сохранения жизни и здоровья наших граждан». Но сейчас эпидемиологическая обстановка, по словам главы государства, изменилась.  «По мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни», – отметил Путин, призвав группу подумать над возобновлением подготовки к голосованию по изменениям в Основной закон. 

              Президент также признался, что ему советовали устроить голосование в один день с парадом Победы – 24 июня, однако он отклонил такую идею. Подчеркнув, что «парад Победы – это святое дело», и «не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны».

              Дату 1 июля предложила глава ЦИК Элла Памфилова, которая также участвовала в совещании. Она напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах, поэтому голосование следует провести раньше. Министр просвещения Сергей Кравцов, которому Путин позвонил во время совещания, подтвердил: голосование не помешает подготовке к ЕГЭ.

              В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании, что двух дней вполне хватит для дезинфекции. Она также отметила, что дата 1 июля значима с эпидемической стороны. «Потому что еще два раза по две недели – еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем (а оснований в этом сомневаться нет), достичь оптимальных показателей на это число», – сказала Попова. Она указала, что темп прироста числа инфицированных с момента введения ограничительных мер в России снизился в 13 раз и составляет около 2% в сутки.

              Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников  согласился с датой 1 июля, отметив, что оставшиеся 30 дней – это как раз необходимый по закону срок, который нужен, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о содержании поправок.

              Памфилова объявила о неожиданном для многих новшестве: решено выделить неделю на досрочное голосование, – оно начнется еще 25 июня, то за неделю до официальной даты 1 июля. Неделя дается для того, чтобы избежать на участках очередей.

              «Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя», –

              пообещала Памфилова. При этом за час проголосовать на участке в помещении смогут не более восьми человек. Кроме того, по словам Памфиловой, ЦИК предусмотрел разные формы голосования для удобства россиян, – в том числе электронное, – и на передвижных мобильных участках. При этом от голосования по почте ЦИК предложил отказаться.

              Подводя итоги совещания, Путин назвал 1 июля безупречным вариантом. Решено также, что этот день будет объявлен выходным.

              Решение ЦИК отказаться от голосования по почте связано с тем, что данный формат, несмотря на его распространенность в мире, вызывал больше всего опасений, предположил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Есть мнение, что невозможно полноценно контролировать волеизъявление, что открывается больше возможностей для фальсификаций. Сложно сказать, какая из систем – самая надежная, но наибольшую критику вызывала норма о голосования по почте», – пояснил собеседник.

              Появление разных форм голосования, в том числе и электронного, увеличение самого избирательного периода, по мнению эксперта, также вызвано необходимостью защиты здоровья россиян. «Но условие использования подобного рода форм – наличие контроля и демонстрация прозрачности этой процедуры. Это мера доверия, демонстрация избирателям того, что все честно, что все справедливо, как с точки зрения процесса организации, так и с точки зрения подсчета голосов, – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. – Организовывать такой контроль будет сложно, но ничего не поделаешь».

              С теми же причинами связан и выбор даты,– главным приоритетом стало здоровье людей, минимизация рисков заражения, уверен эксперт.

              «Именно поэтому выбрали середину лета, когда, по общему мнению эпидемиологов, в силу изменений климата, болезнь должна пойти на спад. В то же время, осенью есть риск второй волны», –

              предупредил Минченко.

              Посещение избирательного участка вряд ли может вызвать всплеск заболевания, полагает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. «Поскольку голосование предполагается проводить в течение многих дней, то людям не придется толкаться на участке. Все продумывается так, чтобы не возникло никаких очередей», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД. – «Это не большее скопление народа, чем в магазине, а в магазин-то мы ходили все это время, невзирая ни на что. Но что самое главное: наша медицинская система уже приобрела  за эти месяцы достаточно серьезный запас прочности».

              Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает дату 1 июля удачной.  «Если не брать Дагестан, с медицинской безопасностью в регионах к июлю больших проблем не будет. Да и на Кавказе их постараются избежать. Но врачи говорят об опасности второй волны коронавируса. Поэтому выбрана золотая середина – еще не осень, и есть время на подготовку. Так что проблемы могут возникнуть, если голосование перенести на более поздний срок», – считает политолог.

              «Кстати, мы не единственные в мире, кто уже начал подготовку  к электоральным процедурам. Сербия и Франция тоже готовятся проводить голосование,

              причем даже раньше, чем запускают свои национальные футбольные турниры, чем назначаются другие спортивно-массовые мероприятия», – продолжил Малахов.

              Эксперт отметил, что голосование по изменениям в Основной закон – исключительно важная процедура, которую нужно проводить, как только появляется возможность, поскольку содержание поправок напрямую влияет на жизнь страны. В ряду этих поправок, на первое место Малахов бы поставил изменения, которые касаются принципов взаимодействия с международными партнерами. «Введение принципа приоритета российского государственного законодательства над международным – это самое важное», – считает Малахов. Другими ключевыми поправками  Малахов назвал те, что закрепляют дополнительные социальные, трудовые гарантии граждан. 

              «Для людей самые важные поправки – социальные, ведь большинству жителей нашей страны нужны гарантии зарплат, медицины», – соглашается с ним Журавлев. С политической же точки зрения, эксперт назвал значимым усиление контроля парламента за правительством – оно поможет развитию партийной системы. «С появлением возможности у парламента влиять напрямую на назначение членов правительства во многом будет усиливаться и значение партий», – сказал Журавлев газете ВЗГЛЯД.

              На фоне постепенной нормализации жизни вокруг изменений в Основной закон в течение июня возобновятся широкие дебаты, предполагает Минченко. «Понятно, что в острой фазе пандемии тема поправок отошла на второй план, и этот месяц будет использован для общественной дискуссии», – считает политолог.


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