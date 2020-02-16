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16 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Павленский опозорил соратника Макрона

Бенджамин Гриво бесславно закончил свою политическую карьеруФото: Lafargue Raphael/ABACA/Reuters
Человек, в свое время прибивший мошонку к брусчатке Красной площади, совершил новый жест – на этот раз политический, а не художественный. Живущий теперь во Франции Петр Павленский опубликовал секс-видео, дискредитирующее главного претендента на пост мэра Парижа. Зачем он это сделал – и почему тем самым поставил французские СМИ перед большой дилеммой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Как сталкиваются интересы России и Турции

Эсмира Джафарова, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Подробности...

Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...
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Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Появится ли «окно возможностей» для отчуждения территорий от России?

              Нелегко было собрать русскую землю   16 февраля 2020, 09:00
              Фото: Сергей Расулов/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Предложение закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России встретило практически всеобщую поддержку – хотя Основной закон страны и так провозглашает государственный суверенитет над всей территорией. Причина, по которой люди хотят уточнений, понятна – беспокойство насчет того, как пойдут дела в будущем, не придет ли после Путина к власти в стране президент, готовый пойти на территориальные и иные уступки?

              На недавней встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию с Владимиром Путиным актер Владимир Машков сделал заявление, довольно неожиданное для представителя актерской профессии – предложил внести в Основной закон запрет на отчуждение территории России:

              «В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется, – прекрасная формулировка, – окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду.

              В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно».

              Президент предложение поддержал:

              «У нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнёрами по некоторым вопросам, но идея сама по себе мне нравится... Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом».

              Действительно, территория любого государства относится к святым для населяющего его народа вещам: землей не разбрасываются, ей не торгуют, а потеря какой-то ее части воспринимается очень болезненно даже столетия спустя.

              Для России территориальный вопрос особенно болезнен. Менее 30 лет назад, буквально вчера по историческим меркам, мы не просто потеряли огромные территории, а пережили распад своего государства. СССР, как бы кто к нему сейчас не относился, был на самом деле большой Россией - продолжением Российской империи, государством, созданным в ходе тысячелетнего пути русского народа. Да, при этом и домом для других народов, его населявших – и все это рухнуло, превратив русских в крупнейший разделенный народ в мире. Дальнейшая дезинтеграция и угроза распада уже Российской Федерации были остановлены только в начале нулевых годов, поэтому

              вопрос территориальной целостности имеет для русских огромное значение.

              Но если мы смогли укрепить внутреннее единство страны, то чего же нам бояться? Ведь причиной распада СССР были не козни врагов - они лишь умело воспользовались ошибками и глупостями нашей собственной элиты, руководства страны, в необдуманно реформаторском зуде расшатавшего пусть и не совершенный, но работавший механизм управления.

              Сейчас, накануне нового политического цикла в обществе рождается страх перед вероятностью появлениея на вершине власти слабого правителя. Который если и не начнет сразу разбрасываться русскими землями, то может быть обведен вокруг пальца хитрыми иностранцами. Такой страх у людей есть – но обоснован ли он?

              «Не будет Путина – и все развалится», совершенно искренне опасаются порой совершенно разные люди, чьи тревоги и озвучил Машков. Что будет после 2024 года, когда Путин уйдет с поста президента? Какое «окно возможностей» может появится у тех, кто желает забрать у России Крым или другие территории?

              Очевидно, что насильственное отторжение земель у России в принципе невозможно – на территорию ядерной державы не могут ступить иностранные войска. А глобальное военное противостояние наверняка очень быстро перерастет в ядерную войну со всеми вытекающими печальными последствиями для человечества. 

              Угроза того, что новый президент окажется предателем и внезапно решит вернуть Крым Украине, тоже крайне маловероятна. Теоретически, новый президент может стать жервтой интриг и заговоров или запутаться в хитросплетениях внешней политики, что может подталкнуть его к принятию неверных решений. Тут успокаивает то, что президент в принципе не может  в одиночку отдать част территорий какой-то стране – у него просто нет таких полномочий, не говоря уже о том, что даже простое высказывание такой идеи является политическим самоубийством.

              Но несмотря на все эти очевидные вещи, беспокойство у людей с приближением 2024 года будет только нарастать.

              Опасения, что один человек может уменьшить Россию связаны с катастрофой 1991 года, и предшествующей ей политикой уступок Западу со стороны Горбачева,

              и первыми годами правления Ельцина, когда была практически потеряна Чечня. Но создание условий, в которых будет минимизирована возможность повторения той ситуации, как раз и является главной заботой Путина и всего российского общества. Новая, национально мыслящая элита пока еще находится в процессе формирования – но есть национальное согласие в отношении фундаментальных патриотических ценностей.

              «Окно возможностей» открывается только в ситуации, когда к высшей власти в стране случайным образом (как это было в 1985 году с Горбачевым) или в результате смуты (как это было с Ельциным, ставшим правителем после развала СССР) приходят слабые и манипулируемые люди. 

              Главной гарантией от предательства наверху является даже не система сдержек и противовесов, настраиваемая сейчас Путиным в том числе через поправки в Конституцию, не только баланс властей – а безусловно патриотическая позиция самого народа и кровно, морально и идейно связанной с ним власти. Из него же и формируемой – и его интересы отстаивающей. У которой в принципе не может возникнуть даже мысль о возможности отчуждения от России чего-либо – территории, казны, ресурсов, будущего.


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