Эксперт: При голосовании по поправкам к Конституции людям не придется толкаться на участках

Россия не единственная страна в мире, которая возобновляет электоральные процедуры. Сербия и Франция тоже начали подготовку к голосованиям, причем даже раньше, чем к национальным футбольным турнирам. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя решение президента назначить голосование по поправкам к Конституции на 1 июля.

«Поскольку голосование предполагается проводить в течение многих дней, то людям не придется толкаться на участке. Все продумывается так, чтобы не возникло никаких очередей, что позволит избежать всплеска заболевания. А если можно будет проголосовать не только внутри зданий избирательных участков, то это дополнительно упростит ситуацию», – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

Эксперт отметил, что на совещании у главы государства, которое состоялось в понедельник, обсуждались особые меры санитарной безопасности, которыми будет сопровождаться процедура голосования. «Среди них - тестирование на коронавирус членов избирательных комиссий, санитарная обработка избирательных участков», – перечислил собеседник.

«На сегодня уже везде в стране отмечается значительное ослабление режима самоизоляции, отменяются запреты и ограничения, на улицах городов снова много людей, пожалуй, за исключением Москвы и Петербурга. А это значит, что посещение избирательного участка вряд ли может вызвать вспышку вируса. Это не большее скопление народа, чем в магазине, а в магазин-то мы ходили все это время, невзирая ни на что. Но что самое главное: наша медицинская система уже приобрела за эти месяцы достаточно серьезный запас прочности», – напомнил эксперт ЭИСИ.

«Кстати, мы не единственные в мире, кто уже начал подготовку к электоральным процедурам. Сербия и Франция тоже готовятся проводить голосование, причем даже раньше, чем запускают свои национальные футбольные турниры, чем назначаются другие спортивно-массовые мероприятия», – продолжил Малахов. Эксперт отметил, что голосование по изменениям в Основной закон - исключительно важная процедура, которую нужно проводить, как только появляется возможность.

Касаясь содержания поправок, собеседник назвал ключевыми те из них, что закрепляют дополнительные социальные, трудовые гарантии рядовых россиян. «Но на первое место все же я бы поставил изменения, которые касающиеся принципов взаимодействия с международными партнерами. Введение принципа приоритета российского государственного законодательства над международным – это самое важное», – считает Малахов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Путин попросил россиян проявить активность в голосовании, поскольку речь идет об Основном законе, который «лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей». Президент поручил главам регионам «содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей».

Напомним, ранее Путин назначал голосование по поправкам на 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД