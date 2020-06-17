Власти Москвы пообещали не допустить голосования с подставных аккаунтов

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что проголосовать за поправки в Конституцию с аккаунта, созданного после 5 июня, будет нельзя.

Он сообщил, что проблему с регистрацией личных кабинетов нужно разделить на две части – техническую и гуманитарную. Об этом он сообщил в блоге на сайте «Эха Москвы».

«С технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов. С гуманитарной точки зрения – вопрос слива личных данных это уголовное преступление и этим должны заниматься правоохранительные органы – выяснять, откуда у этих людей появились персональные данные людей. Не говоря уже о ситуации, в которой ими кто-то воспользуется, чтобы воспроизвести возможные ситуации попыток обмана системы», – написал он.

Он добавил, что система не допустит голосования подставных аккаунтов.

«Существует целая цепочка проверок аккаунта, прежде чем пользователя включают в список электронных избирателей», – заявил Костырко.

По его словам, во-первых, производится регистрация личного кабинета с «уникальной для всего города связкой СНИЛС – телефон (стандартная запись)». Во-вторых, заполняются данные заявления (паспорт + прописка). В-третьих, проводится сопоставление данных с эталонными записями ГАС-Выборы (в т.ч. МВД России, ПФР России, ЗАГС и т.д.).

«И все это необходимо было сделать до 5 июня. Еще до начала регистрации на э-голосование ЦИКом было принято решение, что любой личный кабинет, появившийся после 5 июня (дата начала регистрации) не попадет в сопоставление с ГАС-Выборы и, соответственно, не сможет принять участие в голосовании», – сообщил он.

Он добавил, что отдельным заградительным барьером является блокировка изменения телефона участникам дистанционного электронного голосования.

«Даже если кто-то противоправно получил доступ к чужому личному кабинету, то он не сможет перевести кабинет на себя. Участникам ДЭГ заблокируют возможность смены номера телефона в кабинете», – сообщил Костырко.

Ранее эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) также назвали фейком сообщения о массовой скупке сим-карт якобы для фальсификации результатов в электронном голосовании по поправкам к Конституции. По их словам, техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.

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