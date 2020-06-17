Власти Москвы пообещали не допустить голосования с подставных аккаунтов

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США

Американская система ПРО японцам не очень понравиласьФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
США судорожно ищут объяснения крайне странному, с их точки зрения, поведению Японии. Премьер Синдзо Абэ бросил личный вызов Дональду Трампу, отказавшись от важнейшего военно-политического совместного с США проекта, размещения наземной системы ПРО. Что послужило причиной такого решения – и почему от него выиграют и Китай, и Россия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...

Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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              Власти Москвы пообещали не допустить голосования с подставных аккаунтов

              17 июня 2020, 15:12

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              Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что проголосовать за поправки в Конституцию с аккаунта, созданного после 5 июня, будет нельзя.

              Он сообщил, что проблему с регистрацией личных кабинетов нужно разделить на две части – техническую и гуманитарную. Об этом он сообщил в блоге на сайте «Эха Москвы».

              «С технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов. С гуманитарной точки зрения – вопрос слива личных данных это уголовное преступление и этим должны заниматься правоохранительные органы – выяснять, откуда у этих людей появились персональные данные людей. Не говоря уже о ситуации, в которой ими кто-то воспользуется, чтобы воспроизвести возможные ситуации попыток обмана системы», – написал он.

              Он добавил, что система не допустит голосования подставных аккаунтов.

              «Существует целая цепочка проверок аккаунта, прежде чем пользователя включают в список электронных избирателей», – заявил Костырко.

              По его словам, во-первых, производится регистрация личного кабинета с «уникальной для всего города связкой СНИЛС – телефон (стандартная запись)». Во-вторых, заполняются данные заявления (паспорт + прописка). В-третьих, проводится сопоставление данных с эталонными записями ГАС-Выборы (в т.ч. МВД России, ПФР России, ЗАГС и т.д.).

              «И все это необходимо было сделать до 5 июня. Еще до начала регистрации на э-голосование ЦИКом было принято решение, что любой личный кабинет, появившийся после 5 июня (дата начала регистрации) не попадет в сопоставление с ГАС-Выборы и, соответственно, не сможет принять участие в голосовании», – сообщил он.

              Он добавил, что отдельным заградительным барьером является блокировка изменения телефона участникам дистанционного электронного голосования.

              «Даже если кто-то противоправно получил доступ к чужому личному кабинету, то он не сможет перевести кабинет на себя. Участникам ДЭГ заблокируют возможность смены номера телефона в кабинете», – сообщил Костырко.

              Ранее эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) также назвали фейком сообщения о массовой скупке сим-карт якобы для фальсификации результатов в электронном голосовании по поправкам к Конституции. По их словам, техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.

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