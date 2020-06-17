Эксперты опровергли фейк о скупке сим-карт для «накрутки» результатов голосования по Конституции

Эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) назвали фейком сообщения о массовой скупке сим-карт якобы для фальсификации результатов в электронном голосовании по поправкам к Конституции. По их словам, техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.

«Накрутки» голосования посредством массово скупленных сим-карт для телефонного голосования представляются крайне маловероятными. Дело не только в том, что сим-карты в России персонифицированы, а конкретно – в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством ЕСИА – проще говоря, «Госуслуг». Авторизация в данном случае сродни предъявлению паспорта на оффлайновом избирательном участке – в обоих случаях действие призвано подтвердить, что в голосовании участвует реальный человек, и что голосует он лишь один раз», – заявил ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев, слова которого приводятся на сайте Центра.

Он подчеркнул, что массовая скупка сим-карт не может оказать влияние на результаты электронного голосования, поскольку фактически гражданин голосует не по сим-карте. «Его голос привязан к его паспортным данным из реестра избирателей, которые, в свою очередь, должны совпадать с данными в его личном кабинете. Соответственно, сколько бы аккаунтов ни было создано, в любом случае голос будет учтен только один раз», – отметил Парфентьев.

Также эксперты призывают пользователей быть максимально бдительными и критически относиться к распространяемой в интернете информации об электронном голосовании.

«Самые актуальные темы зачастую сопровождаются абсурдными и недостоверными новостями в интернете. Происходит это обычно либо из-за излишней доверчивости и низкого уровня цифровой грамотности, либо из-за недобросовестности. В любом случае не стоит слепо верить всему, что пишут, нужно всегда мыслить критически и проверять информацию. Тем более не стоит распространять посты и новости, если вы не уверены в их достоверности», – заявил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Ранее эксперты РОЦИТ выявили более 50 фейков о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию через интернет.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Решение о проведении Общероссийского голосования о поправках в Конституцию в электронном виде принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на участках. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Для этого с 5 июня до 14.00 21 июня нужно подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». Жители Москвы также могут сделать это через mos.ru.

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