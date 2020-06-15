Эксперты выявили более 50 фейков об электронном голосовании по Конституции

Эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) выявили более 50 фейков о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию через интернет.

«РОЦИТ ежедневно фиксирует обращения граждан, связанные с появлением новых фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ в социальных сетях и мессенджерах. Недостоверная информация о голосовании наиболее активно распространяется в социальных сетях, зачастую в тех же самых группах, что и фейки по коронавирусу. Наиболее заметные фейки появились в социальной сети «Вконтакте». Так в одной из групп распространяются посты, где утверждается, что в ходе электронного голосования якобы не может быть обеспечена тайна голосования. Также распространяются фейки о массовой скупке сим-карт операторов, якобы для использования в электронном голосовании для фальсификации результатов», – говорится в сообщении на сайте Центра.

Эксперты РОЦИТ призывают пользователей быть максимально бдительными, критически относиться к распространяемой в соцсетях информации об электронном голосовании.

«Строго говоря, электронное голосование является в определенной степени «шагом вперед» в демократической политической системе, и некоторые специалисты-политологи рассматривают его как главный шаг на пути к прямой демократии. Можно с уверенностью говорить, что мы наблюдаем внедрение цифровой реальности в систему принятия политических решений в части народного волеизъявления», – заявил ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

По его словам, отличительной характеристикой электронных коммуникаций является то, что действие оператора или администратора практически всегда оставляет «следы». Это резко снижает возможность фальсификаций при таком голосовании – особенно если система многоступенчатая и ее операторами являются независимые друг от друга структуры.

«Изменение или удаление отдельного голоса, а также подмена таблицы с результатами голосования найдет свое отражение в логах системы, и грамотный технический специалист несоответствия при детальном анализе заметит – например, «подчистку следов». То есть фальсификация при должном контроле тут становится гораздо более проблематичной, чем, скажем, в случае с фальшивыми офлайновыми бюллетенями», – добавил Парфентьев.

Ведущий аналитик РОЦИТ также отметил, что сделать так, чтобы операторы подсчета голосов не видели, кто именно голосует (то есть персональные данные голосовавшего), несложно. Это известно еще по форумам четвертьвековой давности – правда, там эта проблема решалась лишь разным уровнем доступа у оператора и администратора, без лишних технических сложностей.

Маловероятными, по его мнению, представляются и «накрутки» голосования посредством массово скупленных сим-карт для телефонного голосования. Дело не только в том, что сим-карты в России персонифицированы, а конкретно в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством ЕСИА – проще говоря, «Госуслуг». Авторизация в данном случае сродни предъявлению паспорта на офлайновом избирательном участке – в обоих случаях действие призвано подтвердить, что в голосовании участвует реальный человек, и что голосует он лишь раз. При этом предъявление паспорта на офлайновом участке не делает голосование «неанонимным». Как уже говорилось, операторы электронного голосования в таких случаях, как правило, видят лишь динамику поступления голосов и их характер (количество «за» и «против») и не видят персональных данных проголосовавших.

«Конспирологические теории, конечно же, существуют, однако в большинстве случаев они наталкиваются на практическую нереализуемость таких сценариев. И основным препятствием для реализации является массовость числа участников электронного действа. Уже сегодня заявки на электронное голосование в Москве подали 685 тыс. человек, что автоматически отправляет такого рода опасения в область неприменимой на практике фантастики. Поэтому опасения конспирологов, скажем, в части «тотальных репрессий» в отношении проголосовавших против наталкиваются просто на их физическую нереализуемость», – отметил Парфентьев.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Решение о проведении Общероссийского голосования о поправках в Конституцию в электронном виде принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на участках. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Для этого с 5 июня до 14.00 21 июня нужно подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». Жители Москвы также могут сделать это через mos.ru.

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