Нашедший уязвимость в системе онлайн-выборов в Москве француз получит 1 млн рублей

Французский криптограф Пьеррик Годри, нашедший уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, заявил, что принимает обещанный выигрыш в 1 млн рублей.

«Я получил официальное уведомление о предоставлении мне вознаграждения в один миллион рублей, которое я принял», – сказал Годри, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что ждет номер счета Годри, чтобы перевести ему деньги. По его словам, разработчики системы признали замечания Годри сущностными.

На этой неделе в столице России пройдет четвертый этап тестирования системы электронного голосования с участием жителей тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Ранее Венедиктов сообщил, что хакеры, которые найдут способы взломать систему, получат два миллиона рублей. Перед третьим этапом Венедиктов рассказал, что если по его итогам никому не удастся взломать систему, то за найденные ранее уязвимости французский специалист получит один млн рублей.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование – это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное – Чертаново Южное).