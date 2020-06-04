ЦИК одобрил электронное голосование по Конституции в двух регионах

Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию в двух регионах – Москве и Нижегородской области.

«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выразив благодарность регионам, которые не были отобраны комиссией, передает ТАСС.

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования по внесению поправок в Конституцию подавали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию проведут на отдельно созданном портале 2020og.ru.

Сообщалось, что портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

Возможность проведения дистанционного электронного голосования предусмотрена законом о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и учтена порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, утвержденным ЦИК России.

Согласно утвержденному порядку, для участия в дистанционном электронном голосовании гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги или mos.ru (для жителей Москвы).

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