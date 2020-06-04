Памфилова рассказала о порядке электронного голосования

Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию проведут на отдельно созданном портале 2020og.ru, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Те регионы, которые мы определим и дадим добро на проведение дистанционного электронного голосования, с ними дополнительно ещё будет информирование идти, но чтобы не было путаницы, чтобы все все понимали: заявления в электронном виде будут собираться и на портале госуслуг, и на Mos.ru, но голосовать в электронном виде будут на интегрированном портале, который будет называться 2020og.ru. Но я думаю, что мы не раз обратим на это внимание», – передает ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что тестовое электронное голосование для подготовки к общероссийскому голосованию планируется провести в Москве на неделе после 15 июня.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, между тем, сообщил, что тестирование московской системы дистанционного голосования планируется провести после 12 июня, передает ТАСС.

«На данный момент мы готовы с завтрашнего дня, 5 июня, открыть запись для граждан, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Связали учетные записи на портале мэра и правительства Москвы с регистром жителей, теперь у них есть и техническая, и нормативная возможности для голосования. Можем провести тестовое голосование. Мы пока планируем его на неделю, которая будет после 12 июня», – сказал Костырко.

Он отметил, что вопросы и бюллетень для такого тестирования пока не утверждены.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев подчеркнул, что портал госуслуг готов к возможному увеличению нагрузки в связи с проведением голосования по поправкам.

«С учетом того, что у нас трафик сейчас на портале очень-очень высокий, у нас за последние полтора месяца в среднем количество обращений увеличилось в 3 раза, мы особое внимание уделили вопросам нагрузочного тестирования и последнюю неделю проводили тесты, которые позволяют нам быть уверенными в том, что с повышенной нагрузкой, даже если будет массовый спрос на этот сервис, а мы надеемся, что в тех регионах, которые будут в этом участвовать, это будет востребованной услугой, то с таким количеством обращений мы должны справиться, и технических сбоев быть не должно. В этом смысле все подготовительные мероприятия мы провели», – сказал глава Минкомсвязи.

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию смогут провести пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Сообщалось, что портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

Возможность проведения дистанционного электронного голосования предусмотрена законом о поправке к Конституции от 14.03.2020, учтена порядком общероссийского голосования. 4 июня ЦИК принял этот порядок, также был определен перечень регионов, где пройдет дистанционное электронное голосование. Для участия в дистанционном электронном голосовании гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги или MOS.RU (для жителей Москвы).

Необходимо заранее подать заявление через Госуслуги или MOS.RU с 5 по 21 июня до 14 часов по московскому времени. Вся поданная информация передается в ГАС «Выборы» и формируется список участников дистанционного электронного голосования. Если гражданин подал заявление для участия в дистанционном голосовании, он исключается из списка по месту жительства.

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня. Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования, 1 июля, на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно.