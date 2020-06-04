В Минкомсвязи заявили о готовности портала госуслуг принимать заявки на голосование по Конституции

Портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мы уже реализовали по согласованию с ЦИК электронную форму заявления. Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка (электронного голосования) будет принято», – сказал он, передает ТАСС.

Возможность проведения дистанционного электронного голосования предусмотрена законом о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и учтена порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, утвержденным ЦИК России.

Согласно утвержденному порядку, для участия в дистанционном электронном голосовании гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги или mos.ru (для жителей Москвы).

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию смогут провести пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что в двух-трех регионах возможно дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Позже ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования.