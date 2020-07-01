Памфилова назвала «очень достойной» явку на голосовании

Глава ЦИК Элла Памфилова считает «очень достойной» явку на голосовании по поправкам к Конституции.

«Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома», – передает ее слова ТАСС.

Явка на голосовании по Конституции на 20.00 составила 64,99%, передает РИА «Новости».

К 18.00 явка составляла 63,32%.

Голосование продолжается только в Калининградской области и на некоторых участках за рубежом. В Москве и центральной части России голосование завершилось в 20.00 мск.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

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