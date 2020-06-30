Итоговая явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 93%

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней. Такие данные опубликованы во вторник на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10.00 мск и завершилось 30 июня 20.00 мск, в нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области, передает ТАСС.

С помощью системы дистанционного электронного голосования было выдано 1 млн 107 тыс. 607 бюллетеней.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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