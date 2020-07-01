В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

После того, как в Калининградской области закрылись избирательные участки, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в России завершилось.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В Москве и центральной части России голосование завершилось в 20.00 мск.

После обработки 25% протоколов следует, что «за» принятие поправок проголосовали 73,24% россиян, против – 25,8%.

К 20.00 явка составляла 64,99%. Глава ЦИК Элла Памфилова считает «очень достойной» явку на голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».