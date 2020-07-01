Озвучены результаты по итогам подсчета 25% протоколов голосования

За принятие поправок проголосовали 73,24% россиян, против – 25,8%, следует из данных ЦИК после обработки 25% протоколов.

Также расшифрованы данные онлайн-голосования по поправкам в Москве и Нижнем Новгороде. В столице за проголосовали 62,33% избирателей, в Нижегородской области – 59,59% нижегородцев, передает РИА «Новости».

В Москве и регионах центральной России подсчет голосов только начался. В столице обработаны 0,03% протоколов. За высказались 90,98%, против 9,02%.

Голосование на территории России завершилось в 21.00 мск.

К 20.00 явка составляла 64,99%. В Москве и центральной части России голосование завершилось в 20.00 мск.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает «очень достойной» явку на голосовании по поправкам к Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».