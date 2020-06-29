Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
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Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

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Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

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Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

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Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
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              Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

              Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную систему   29 июня 2020, 23:05
              Фото: с личной страницы на Facebook
              Текст: Михаил Мошкин,
              Наталья Макарова

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              Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов?

              Группа россиян, живущих в Израиле, по сговору четырежды подавала бюллетени на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в понедельник замглавы ЦИК Николай Булаев. При этом сами провокаторы открыто рассказывали о содеянном. «Об этом заявила госпожа Ильинская, голосование она проводила в Израиле, и еще один господин... он голосовал в Великобритании», – констатировал замглавы ЦИК.

              Живущая в Израиле гражданка России Яэль Ильинская (или «Ильинска», как она сама представляется) объявила, что трижды смогла проголосовать против поправок – о чем она сообщила телеканалу «Дождь». По словам женщины, она подавала бюллетени в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме того, Ильинская уверяет, что в третий раз проголосовала через интернет-портал 2020og.ru. Напомним, что волеизъявление в электронном виде доступно лишь для жителей Москвы и Нижегородской области, после предварительной записи через портал госуслуг, с указанием паспортных данных.

              Более того – Булаев, сославшись на заявление Ильинской, констатировал: жительница Израиля «вовлекла в эту деятельность свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голоса – 18 лет ей исполняется 10 июля». Очевидно, что дочери Ильинской не могло быть в списках голосования ни на соответствующем портале, ни на участке для голосования.

              «За рубежом голосование российское законодательство определяет как голосование явочное - человек приходит на избирательный участок, предъявляет паспорт, его вносят в список голосующих. И вся эта процедура рассчитана, конечно, на добросовестного человека и она не совсем рассчитана на то, чтобы применять эту процедуру для каких-то преступных действий», - счкал Булаев. Он подчеркнул, что после голосования у ЦИКа будет возможность создавать базы данных всех проголосовавших и выявить неоднократное голосование. Базы данных избирателей за рубежом составляют порядка 200-250 тыс. человек.

              Эксперты признают – попытки повторного вброса бюллетеней имели место не только на участках за рубежом. «У нас есть несколько случаев, когда люди утверждают, что они пытались проголосовать два раза, – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.  –  В том числе – когда человек проголосовал на придомовой территории, а потом бежал на другой участок. Они были в сговоре с его товарищем из избирательной комиссии».

              Широкую огласку получили попытки не просто повторного, а демонстративно повторного голосования.  В прошлый четверг журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков заявил, что проголосовал дважды на своем участке в Москве и дистанционно – в электронном виде. В схожих выражениях сообщил о своей «двойной попытке» представитель  движения «Голос» Василий Вайсенберг.

              Сразу следует подчеркнуть – «шутки» с системой голосования не удались ни в России ни на зарубежных участках.

              «Уже к 11 часам утра мне пришла информация, что бюллетень Ильинской признан недействительным», –

              рассказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Напомним, что бюллетень Лобкова на участке также аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заверил: голоса участников дистанционного голосования, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.

              Подобные случаи не могут оказывать влияния на общий фон голосования, подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации, там, где необходимо – внесение корректировок и улучшение методов работы», – добавил Песков.

              Эксперты по сетевой безопасности не видят оснований для особых претензий к системе электронного голосования. Благодаря технологии блокчейн и другим средствам защиты, система не позволит несколько раз проголосовать через один аккаунт на портале госуслуг. «Если та же Яэль Ильинская была внесена в списки имеющих право проголосовать онлайн, значит у нее есть регистрация в Москве или Нижнем Новгороде, где такое голосование разрешено. Иначе ее система бы просто не нашла», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

              «Но как она могла при этом отдать свой голос еще и на обычном участке - это трудно понять, – отметил Парфентьев. – Если человек авторизовался в цифровой системе голосования, а его после этого не вычеркнули из обычной, то это халатность и, перефразируя товарища Сталина, у этой халатности есть имя, фамилия и отчество». 

              По мнению экспертов, из инцидентов следует сделать два вывода. Первый – технический. «Если вы даете возможность выбирать между обычным и электронным голосованием, то между списками избирателей должна быть синхронизация», – указал Парфентьев. Второй вывод – дисциплинарный, в отношении членов участковых комиссий, которые прозевали «шутников» или вступили с ними в сговор (как в случае, который выше упомянул Григорьев). К членам избиркомов, которые выдали бюллетени тем, кто уже проголосовал, примут дисциплинарные меры, – от имени избирательной системы заверил глава столичного избиркома Ермолов.

              Но в первую очередь задуматься о последствиях придется самим повторно проголосовавшим – даже если им кажется, что они таким образом испытывают систему на уязвимость. «Инциденты с Лобковым и Вайсенбергом показали: буквально на следующий день к ним пришли правоохранители, вызвали на допрос. Все понимают, что это далеко не шутки», – отметил Брод. Он подчеркнул: «Пусть реакция наступает не одномоментно, но, как говорит председатель ЦИК Элла Памфилова, все эти ухищрения все равно удастся выловить, и нарушители будут привлечены к ответственности».

              Действия этих наших сограждан подпадают под статью 142 УК – «Фальсификация избирательных документов», предупредил замглавы Центризбиркома Булаев. За незаконную выдачу и получение бюллетеня полагается штраф до 300 тысяч рублей или срок за решеткой – до трех лет.

              На ваш взгляд

               
              Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?


              Обсуждение: 9 комментариев

              Как полагает член ОП Григорьев, предусмотренная Уголовным кодексом санкция за махинации при голосовании выглядит недостаточно убедительной. «Если наказание не предотвращает нарушения избирательного законодательства, тогда возникает вопрос об ужесточении», – заявил собеседник. Отметим, что суровые меры воздействия за повторное голосование – общепринятая практика в странах, которые считаются эталонами демократии.

              Россиянину – жителю Лондона, который решил дважды проголосовать, следует учесть: за подобные махинации на британских выборах подданного Соединенного королевства наказали бы весьма сурово, отметила член Общественной палаты Мария Бутина.  Махинатору полагается штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (в России максимальное наказание, в переводе на британскую валюту – 3,4 тыс. фунтов).

              В США к тому, кто решит «подвергнуть стресс-тесту» избирательную систему, отнесутся еще строже.

              «Вэнди Розен за двойное голосование в 2006 и 2010 годах была приговорена к пяти годам условно, 5 тысячам долларов штрафа и 500 часам общественных работ, – привела пример Бутина. – за попытку двойного голосования на выборах в 2012 году в штате Аризона Дэвид Милтон получил судимость штраф 4 тыс. 575 долларов и был приговорен к 117 часам общественных работ. И таких случаев там сотни». В некоторых штатах суд может приговорить к пожизненному запрету на участие в голосованиях, отметила член ОП.

              Возможно, и в России были бы полезны более жесткие наказания за повторное голосование, полагает Бутина. Она подчеркнула: «Гражданское самосознание – это хорошо. Волеизъявление народа и работа по его усовершенствованию – дело благое, а вот провокации и дискредитация – это плохо».

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