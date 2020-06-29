Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов?

Группа россиян, живущих в Израиле, по сговору четырежды подавала бюллетени на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в понедельник замглавы ЦИК Николай Булаев. При этом сами провокаторы открыто рассказывали о содеянном. «Об этом заявила госпожа Ильинская, голосование она проводила в Израиле, и еще один господин... он голосовал в Великобритании», – констатировал замглавы ЦИК.

Живущая в Израиле гражданка России Яэль Ильинская (или «Ильинска», как она сама представляется) объявила, что трижды смогла проголосовать против поправок – о чем она сообщила телеканалу «Дождь». По словам женщины, она подавала бюллетени в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме того, Ильинская уверяет, что в третий раз проголосовала через интернет-портал 2020og.ru. Напомним, что волеизъявление в электронном виде доступно лишь для жителей Москвы и Нижегородской области, после предварительной записи через портал госуслуг, с указанием паспортных данных.

Более того – Булаев, сославшись на заявление Ильинской, констатировал: жительница Израиля «вовлекла в эту деятельность свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голоса – 18 лет ей исполняется 10 июля». Очевидно, что дочери Ильинской не могло быть в списках голосования ни на соответствующем портале, ни на участке для голосования.

«За рубежом голосование российское законодательство определяет как голосование явочное - человек приходит на избирательный участок, предъявляет паспорт, его вносят в список голосующих. И вся эта процедура рассчитана, конечно, на добросовестного человека и она не совсем рассчитана на то, чтобы применять эту процедуру для каких-то преступных действий», - счкал Булаев. Он подчеркнул, что после голосования у ЦИКа будет возможность создавать базы данных всех проголосовавших и выявить неоднократное голосование. Базы данных избирателей за рубежом составляют порядка 200-250 тыс. человек.

Эксперты признают – попытки повторного вброса бюллетеней имели место не только на участках за рубежом. «У нас есть несколько случаев, когда люди утверждают, что они пытались проголосовать два раза, – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – В том числе – когда человек проголосовал на придомовой территории, а потом бежал на другой участок. Они были в сговоре с его товарищем из избирательной комиссии».

Широкую огласку получили попытки не просто повторного, а демонстративно повторного голосования. В прошлый четверг журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков заявил, что проголосовал дважды на своем участке в Москве и дистанционно – в электронном виде. В схожих выражениях сообщил о своей «двойной попытке» представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг.

Сразу следует подчеркнуть – «шутки» с системой голосования не удались ни в России ни на зарубежных участках.

«Уже к 11 часам утра мне пришла информация, что бюллетень Ильинской признан недействительным», –

рассказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Напомним, что бюллетень Лобкова на участке также аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заверил: голоса участников дистанционного голосования, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.

Подобные случаи не могут оказывать влияния на общий фон голосования, подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации, там, где необходимо – внесение корректировок и улучшение методов работы», – добавил Песков.

На эту тему

Эксперты по сетевой безопасности не видят оснований для особых претензий к системе электронного голосования. Благодаря технологии блокчейн и другим средствам защиты, система не позволит несколько раз проголосовать через один аккаунт на портале госуслуг. «Если та же Яэль Ильинская была внесена в списки имеющих право проголосовать онлайн, значит у нее есть регистрация в Москве или Нижнем Новгороде, где такое голосование разрешено. Иначе ее система бы просто не нашла», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

«Но как она могла при этом отдать свой голос еще и на обычном участке - это трудно понять, – отметил Парфентьев. – Если человек авторизовался в цифровой системе голосования, а его после этого не вычеркнули из обычной, то это халатность и, перефразируя товарища Сталина, у этой халатности есть имя, фамилия и отчество».

По мнению экспертов, из инцидентов следует сделать два вывода. Первый – технический. «Если вы даете возможность выбирать между обычным и электронным голосованием, то между списками избирателей должна быть синхронизация», – указал Парфентьев. Второй вывод – дисциплинарный, в отношении членов участковых комиссий, которые прозевали «шутников» или вступили с ними в сговор (как в случае, который выше упомянул Григорьев). К членам избиркомов, которые выдали бюллетени тем, кто уже проголосовал, примут дисциплинарные меры, – от имени избирательной системы заверил глава столичного избиркома Ермолов.

Но в первую очередь задуматься о последствиях придется самим повторно проголосовавшим – даже если им кажется, что они таким образом испытывают систему на уязвимость. «Инциденты с Лобковым и Вайсенбергом показали: буквально на следующий день к ним пришли правоохранители, вызвали на допрос. Все понимают, что это далеко не шутки», – отметил Брод. Он подчеркнул: «Пусть реакция наступает не одномоментно, но, как говорит председатель ЦИК Элла Памфилова, все эти ухищрения все равно удастся выловить, и нарушители будут привлечены к ответственности».

Действия этих наших сограждан подпадают под статью 142 УК – «Фальсификация избирательных документов», предупредил замглавы Центризбиркома Булаев. За незаконную выдачу и получение бюллетеня полагается штраф до 300 тысяч рублей или срок за решеткой – до трех лет.

На ваш взгляд Какой способ голосования на выборах вам нравится больше? Традиционный на избирательном участке

Онлайн-голосование через интернет



Как полагает член ОП Григорьев, предусмотренная Уголовным кодексом санкция за махинации при голосовании выглядит недостаточно убедительной. «Если наказание не предотвращает нарушения избирательного законодательства, тогда возникает вопрос об ужесточении», – заявил собеседник. Отметим, что суровые меры воздействия за повторное голосование – общепринятая практика в странах, которые считаются эталонами демократии.

Россиянину – жителю Лондона, который решил дважды проголосовать, следует учесть: за подобные махинации на британских выборах подданного Соединенного королевства наказали бы весьма сурово, отметила член Общественной палаты Мария Бутина. Махинатору полагается штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (в России максимальное наказание, в переводе на британскую валюту – 3,4 тыс. фунтов).

В США к тому, кто решит «подвергнуть стресс-тесту» избирательную систему, отнесутся еще строже.

«Вэнди Розен за двойное голосование в 2006 и 2010 годах была приговорена к пяти годам условно, 5 тысячам долларов штрафа и 500 часам общественных работ, – привела пример Бутина. – за попытку двойного голосования на выборах в 2012 году в штате Аризона Дэвид Милтон получил судимость штраф 4 тыс. 575 долларов и был приговорен к 117 часам общественных работ. И таких случаев там сотни». В некоторых штатах суд может приговорить к пожизненному запрету на участие в голосованиях, отметила член ОП.

Возможно, и в России были бы полезны более жесткие наказания за повторное голосование, полагает Бутина. Она подчеркнула: «Гражданское самосознание – это хорошо. Волеизъявление народа и работа по его усовершенствованию – дело благое, а вот провокации и дискредитация – это плохо».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД