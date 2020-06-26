В Конституцию заложили страховку для России

Взгляд
26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
Разделы

«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
Перейти а раздел…

Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
Перейти а раздел…

США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Стоит признать, что поправка к Конституции о президентских сроках смущает и иногда вызывает резкое неприятие у части даже самых прогосударственно настроенных граждан. Подробности...

Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
    Перейти а раздел…

    В чем суть основных поправок в Конституцию

    Вторая волна коронавируса: главное

    Отправить Ленина на экспорт

      Перейти а раздел…

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...

      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
      Подробности...

      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США задумались о смягчении новых санкций против «Северного потока – 2»
              Вынесен приговор Кириллу СеребренниковуМишустин распорядился о новых выплатах семьям с детьмиОбвинение предложило не расследовать причины незакрытия неба по делу MH17В Австралии началась «вторая волна» ажиотажного спроса на туалетную бумагу
              Путин: Эпидемия коронавируса отступаетПесков прокомментировал попытку двойного голосования ЛобковаГазпром собрался нарастить поставки в КитайДиетолог объяснила переход людей из веганов обратно в мясоеды
              Вирусолог оценил прогноз о второй волне COVID-19 в РоссииПутин поддержал идею назвать улицы в честь медиковВ Совфеде отреагировали на требование жителей Аляски снести памятник БарановуМясников сравнил капли в нос с наркотиком

              Главная тема


              Грозит ли миру большая война между Индией и Китаем

              эффективные контрмеры


              В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

              «Настя и Миша»


              Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

              эффективность власти


              Погребинский оценил слова Саакашвили об успехах реформ в России

              Видео

              историческая личность


              Ленин должен зарабатывать для России на Западе

              Основополагающий акт


              Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

              «умягчитель сердец»


              Россия заработает на нежелании Индии и Китая понимать друг друга

              Железнодорожная магистраль


              Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

              Поправки в Конституцию


              Захар Прилепин: Желающим получить российский трон нужно молча ждать

              Дело Ефремова


              Ирина Алкснис: Известность не наделяет дополнительными правами

              Капитуляция Франции


              Максим Соколов: Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?


              Ирина Алкснис

              В Конституцию заложили страховку для России

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 26 июня 2020, 19:15

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Стоит признать, что поправка к Конституции о президентских сроках смущает и иногда вызывает резкое неприятие у части даже самых прогосударственно настроенных граждан. Тем больше оснований прямо проговорить возникающие опасения и попытаться осмыслить, как причины «обнуления», так проблемы и возможности, связанные с ним.

              Дело, разумеется, не в узурпации, скатывании в авторитаризм и падении в геронтократию, о чем чаще всего горюют критики. Путин уже много лет последовательно строит в России государственно-политическую систему, которая должна обладать высокой внутренней стабильностью, устойчивостью к шокам, способностью к воспроизводству без деградации из поколения в поколение – и все это вне зависимости от человеческого фактора. То есть даже если во главе государства однажды окажется не подходящий человек (что рано или поздно случается везде), это ни в коем случае не должно оказать рокового воздействия на судьбу нации.

              Тут, пожалуй, лучше всего подойдет следующая аналогия. Путин встал во главе страны в момент, когда ее можно было сравнить с жертвой тяжелейшего ДТП, находившейся на грани смерти. Он фактически вытащил ее с того света, а затем начал очень долгую и кропотливую реабилитацию. Сначала Россия была инвалидом-колясочником, потом начала передвигаться – на костылях, с ходунками, с палочкой, без нее, но сильно хромая и пару раз чуть не завалившись. А «врач» все время был рядом – продолжал лечение, поддерживал морально и физически, не давал упасть в опасные моменты.

              Однако надо иметь в виду, что затянувшаяся зависимость «пациента», постоянный расчет на помощь, решение возникающих проблем, грозит обернуться проблемами в будущем. Если говорить языком психологов, то сепарация в подобных отношениях пациент-врач не просто желательна, а обязательна.

              К тому же внутренние процессы и системные изменения последних лет внушают все больше оптимизма и дают серьезные основания полагать, что у России есть все шансы благополучно пройти пресловутый трансфер власти.

              Фото: Александр Рюмин/ТАСС

              Именно поэтому многие искренние сторонники власти испытывают серьезные сомнения по поводу необходимости поправки, которая не исключает возможность переизбрания действующего президента на следующих выборах.

              Это может видеться отступлением и сбоем в том грандиозном процессе строительства долговременной стабильной системы, поскольку России – для ее же блага – в их представлениях уже пора учиться жить без Путина.

              Это аргумент, который глупо игнорировать. Но не менее глупым является отказ понять, что стоит за решением наделить Путина правом участвовать в выборах и самих граждан правом переизбрать его. Владимир Путин положил 20 лет своей жизни, чтобы не просто вытащить Россию из катастрофы, а задать ей вектор устойчивого развития на многие годы вперед. Возникает вопрос: неужели почти решив эту титаническую задачу, он внезапно сменил приоритеты и подумал: «Плевать на все сделанное – хочу править до гробовой доски, а там хоть трава не расти»?

              Каждый решает сам, но подобный вариант выглядит категорически недостоверным. У меня нет ни малейших сомнений, что за идеей обнуления стоят не личные амбиции гражданина Владимира Путина, а объективные причины и национальные интересы России – как их понимает, самый опытный и влиятельный государственный деятель из ныне живущих на планете.

              При этом не требуется обладать профильным образованием и энциклопедической эрудицией, чтобы понять, о чем идет речь. Даже поверхностное знакомство с текущими новостями дает доходчивое представление о том, в какое безумие погружается мир, включая ведущие его державы и регионы.

              Глобальная дестабилизация обретает столь грандиозный размах и грозит обернуться таким геополитическим цунами, что об обретенной Россией внутренней устойчивости и готовности к переходу на новый этап развития просто бессмысленно говорить. Ныне вступают в силу совсем иные факторы и силы. А значит, введение дополнительного "страховочного ремня" в виде поправки о президентских сроках является действительно необходимым. В всяком случае, по мнению Путина.

              И тут вопрос в доверии каждого гражданина страны к президенту и его видению идущих процессов. Другое дело, что пока поправка об обнулении представляет собой именно страховку – на всякий случай. Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад, определив новую конфигурацию мировой системы. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, включая трансфер власти в следующем президентском цикле. А обнуление так и останется просто страховкой.

              Но если нет… Если в 2024 году планета будет находится в периоде тотальной нестабильности, включая самые плохие варианты, вроде глобального военного конфликта, для меня – и думаю, для большей части россиян – будет огромным облегчением осознавать, что во главе стране по-прежнему стоит человек, чьему государственному видению Россия может доверять и на чей опыт она может уверенно опереться.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Как выглядит дистанционное управление Украиной

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

              Тайная память и тайная скорбь

              Максим Соколов, публицист
              Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

              Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
              Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Настало время расплаты за ложь

              Алексей Алешковский, сценарист
              Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Как Иран чуть не стал частью СССР

              Тимур Шерзад, журналист
              100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...

              Судить историю могут только те, кто любит Россию

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
              Обсуждение: 139 комментариев

              Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

              Сергей Мардан, публицист
              1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
              Обсуждение: 120 комментариев

              Русские спасают народы

              Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
              Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              «Подарки» от русского народа требуют благодарности

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............