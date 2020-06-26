В Сети появились данные экзитполов по голосованию по Конституции

Из общего числа проголосовавших по поправкам к Конституции России на данный момент 78,6% поддержали изменения в Основном законе, сообщают телеграм-каналы.

«По данным нашего источника, готовы первые экзитполы после 1,5 дней голосования (данные из ФОМ на 15.00 мск). Согласно им, большая часть избирателей сказала «да» реформе Конституции, 20,6% – против, 0,8% – испортили бумажки», – сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что явка за первый день, по данным ЦИК, составила 9,2% или более 10 млн проголосовавших.

Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что опубликованные в СМИ данные экзитполов, исходя из прежних прогнозов, выглядят правдоподобно.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД