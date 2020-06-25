Эксперт назвал правдоподобными «утечки» экзитполов голосования по поправкам в Конституцию

Опубликованные в СМИ данные экзитполов, исходя из прежних прогнозов, выглядят правдоподобно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал появившиеся в интернет-изданиях результаты опросов проголосовавших на выходе с избирательных участков, которые якобы провел ВЦИОМ.

«Официального релиза ВЦИОМа не было. Опубликованные данные оказались утечкой, поэтому хотелось бы услышать комментарий главы этой социологической службы Валерия Федорова. Можно еще делать поправку на «отказников» – 31% отказались отвечать на вопросы интервьюеров. Но, если судить по последним выборам, то экзитполы давали высокую точность предсказания результатов», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В четверг в интернете появились данные экзитполов первого дня голосования по поправкам в Конституцию. Если доверять этим опросам, то к 17 часам по московскому времени, в пользу поправок проголосовали 72,9% россиян пришедших на участки, против высказались 26,6%. Правда, 31,3% отказались отвечать на вопросы социологов. Экзитпол проводился по всей стране. В общей сложности было опрошено 15 124 человека.

«Эти данные выглядят правдоподобно. Соотношение 73 на 27 вполне реалистичное, исходя из тех прогнозов, которые давались ранее, и особенно учитывая тот факт, что социологи прогнозировали низкую явку противников поправок к Конституции», – отметил Минченко.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с URA.RU подтвердил, что служба проводит экзитполы на голосовании, но при этом не исключил, что эти данные вообще не будут опубликованы.

Напомним, в четверг началось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов по закону могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны «накручиваться» и нельзя никого принуждать к участию.