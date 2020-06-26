Башмет назвал поправки в Конституцию замечательными

Народный артист СССР Юрий Башмет и депутат Госдумы Александр Карелин поддержали поправки в российскую Конституцию, отметив, что с их принятием Основной закон станет более современным.

Башмет уже принял участие в голосовании и назвал предлагаемые к внесению поправки «замечательными», отметив, что они подтверждают жизнь и утверждают позицию заботы государства о гражданах. «А что касается культуры, я очень рад, теперь правительство обязано поддерживать, потому что без культуры нет будущего», – добавил артист.

По словам Башмета, важно высказать свое искреннее мнение, пишут «Аргументы и факты».

Поправки в Конституцию поддержал и депутат Госдумы Александр Карелин. По его словам, обновленная Конституция России станет более современной, передают «Вести. Новосибирск».

«Я буду участвовать во всенародном голосовании по обсуждению поправок в Конституцию Российской Федерации. … В день голосования, 1 июля, смогу выразить свое отношение к изменениям в Конституцию. Почему это важно? Потому что мы сейчас обновляем незыблемый основной закон Российской Федерации. … Сейчас мы делаем основной закон более современным и голосуем за те поправки, которые может себе позволить сильное государство. Поэтому обязательно буду голосовать, и уверен, что это единственно возможная и правильная гражданская позиция», – отметил Карелин.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.