Проживающие за границей россияне рассказали о важности участия в голосовании по Конституции

Граждане России, проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья, рассказали, почему поддерживают поправки в Конституцию России.

«Как российский соотечественник, я внимательно отслеживал дебаты, развернувшиеся в российском обществе вокруг поправок, которые планируется принять к Конституции Российской Федерации. С одной стороны, осознаю важность для страны любого пункта Конституции в той редакции, в которой они даны сегодня или будут изложены с учетом поправок завтра. С другой стороны, постоянно проживая за рубежом уделял особое внимание вопросам поддержки волонтеров и НКО, защиты суверенитета и территориальной целостности и, конечно же, в первую очередь, сохранения культурного наследия», – заявил проживающий в ОАЭ Сергей Токарев – член Координационного совета организаций российских соотечественников в ОАЭ.

Он отметил, что не случайно выделил пункт о культуре, поскольку в нем идет речь о сохранении культурного наследия, о статусе русского языка. «Это именно то, чем наша общественная организация и наши друзья и единомышленники из других стран занимаются постоянно. Возможно, только живя и работая за рубежом, начинаешь понимать всю значимость наших культурных особенностей, доставшихся нам от предков и составляющих наш культурный код. Так что, думаю, если позволяет текущая ситуация, если есть возможность и нет угрозы для здоровья, то каждый россиянин, в какой бы стране он сегодня не жил, обязательно посетит участок для голосования для того, чтобы его голос был услышан и учтен», – заявил Токарев.

Его поддержала проживающая в Сербии председатель Общества соотечественников и друзей России «Мир» Наталья Завирохина, сообщат портал Ассоциации журналистов и СМИ Зарубежья.

«Я, гражданка Российской Федерации, проживающая в Республике Сербия, думая о будущем нашего Отечества, искренне любящая свою Родину, с активной жизненной позицией и не переставая работать над объединением русскоязычных людей в Сербии, продвижением русской культуры и формированием позитивного имиджа России за рубежом, хочу проголосовать за поправки Основного закона нашей многонациональной страны», – заявила Завирохина.

По ее словам, особенно это важно сейчас, когда впервые Конституция России закрепит понятие «соотечественник». «Считаю это большой шаг в обеспечении защиты наших интересов и интересов наших потомков в сохранении общероссийской и культурной идентичности», – добавила она.

Также для Завирохиной как координатора шествия «Бессмертный полк» в городе Крагуевац первостепенное значение имеет внесение в Конституцию пункта о сохранении памяти защитников отечества и обеспечение защиты исторической правды. «Немаловажны все поправки Конституции РФ, которые определят будущее страны: социальные гарантии, поддержка волонтеров и НКО, защита человека труда, сохранение природных богатств, доступная и качественная медицина- каждому, семейные ценности, защита суверенитета и территориальной целостности», – заключила она.

Проживающая в Таиланд председатель Координационного совета «Союз российских соотечественников в Королевстве Таиланд» Ирина Новикова также поддержала поправки в Конституцию.

«Соотечественники в Таиланде считают участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ значимым событием не только в жизни граждан России, но и всего русского мира. Мы полагаем, что изменения в Конституции станут фундаментом будущего России и создадут положительный резонанс в плане международных отношений. Какие изменения в Конституцию Российской Федерации, как проживающему за рубежом соотечественнику представляются наиболее актуальными и полезными? На мой взгляд, в статье 69 перечислены наиболее актуальные для русскоязычной диаспоры, проживающей в странах зарубежья, а именно: Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – отметила она.

К ней присоединился и проживающий в Канаде координатор международного Движения «Бессмертный полк» в Оттаве Юрий Начетой.

«Я считаю важным участие россиян, живущих за рубежом, в голосовании по поправкам в Конституцию, потому, что эти поправки касаются и нас тоже. Впервые Конституция закрепляет понятие «соотечественник». Статья 69 в новой редакции говорит о том, что «Россия теперь будет оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности». Вне России сегодня живут миллионы соотечественников. Нас, носителей русского языка, живущих за границей, больше, чем все население РФ. И нам важно чувствовать, что Россия помнит о нас, что она сохраняет преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся единство всех выходцев и потомков выходцев из всех республик СССР, из Российской Империи», – заявил он.

Не менее важным Начетой назвал то, что Конституция теперь защищает русский язык, историческую правду, чтит память защитников Отечества, защищает семью, детей, заботится о пенсионерах. «Для нас, переживших болезненный распад Советского Союза – важно также и то, что новая Конституция будет защищать территориальную целостность РФ и установит приоритет Российских законов», – добавил он.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.