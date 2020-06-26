Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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    Как бренды меняются из-за расизма

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

              26 июня 2020, 11:44

              Текст: Олег Исайченко

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              «Факты двойного голосования – это отдельные эксцессы, которые будут устранены. Процесс голосования продолжается и осуществляется в рамках закона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя информацию о попытках двойного голосования по поправках к Конституции.

              «Факты двойного голосования журналиста Павла Лобкова и члена движения «Голос» Василия Вайсенбрега – это не системная проблема, а отдельные эксцессы. Они будут устранены, как и все имеющиеся недочеты в процессе нынешнего электорального цикла», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

              Вместе с тем политолог призвал усилить контроль за подобными ситуациями, чтобы ни у кого не возникло мысли о том, что правила голосования могут быть нарушены.

              «А что касается случая двойного голосования Вайсенбрега – я абсолютно убежден, что он использовал административный ресурс как человек, который является членом территориальной комиссии – то есть вышестоящим лицом для председателя участковой комиссии», – пояснил эксперт.

              «Стоит отметить, что, помимо Вайсенберга и Лобкова, были и другие попытки двойного голосования. Но они были отслежены и пресечены. Кроме того, систему электронного голосования пробовали «на зубок» хакеры, но безрезультатно. И я уже не говорю о подрывной деятельности противников поправок. Но они провалились, потому что процесс голосования продолжается и осуществляется в рамках закона», – подчеркнул Данилин.

              Эксперт также выразил уверенность в том, что системы электронного и очного голосования справятся со всеми возникающими проблемами. «Ну а мы, в том числе со стороны Общественной палаты, приложим все усилия для того, чтобы отследить факты нарушений и попытки дискредитации голосования», – резюмировал политолог.

              Ранее сообщалось о попытке журналиста Павла Лобкова проголосовать по поправкам в Конституцию дважды: сначала на своем участке в Москве, а затем дистанционно с помощью электронного голосования. Столичная полиция проводит проверку этой информации, возбуждено дело об административном правонарушении, передает ТАСС.

              Член президентского Совета по правам человека Александр Брод также призвал прокуратуру провести проверку по ситуации с двойным голосованием Лобкова.

              В свою очередь председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Лобков специально готовил попытку двойного голосования, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.

              По словам Памфиловой, ЦИК специально не стал распространять дистанционное электронное голосование на другие регионы, кроме Москвы и Нижегородской области, так как «система еще не готова в масштабах России и, действительно, там могут быть сбои». «Но в данном случае мы перестраховались, потому что некоторые недобросовестные люди специально или ради провокации, или ради других целей могут этим воспользоваться. Именно поэтому у нас электронное голосование ограничено по 30 июня», – отметила глава ЦИК.

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