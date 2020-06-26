Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

«Факты двойного голосования – это отдельные эксцессы, которые будут устранены. Процесс голосования продолжается и осуществляется в рамках закона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя информацию о попытках двойного голосования по поправках к Конституции.

«Факты двойного голосования журналиста Павла Лобкова и члена движения «Голос» Василия Вайсенбрега – это не системная проблема, а отдельные эксцессы. Они будут устранены, как и все имеющиеся недочеты в процессе нынешнего электорального цикла», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Вместе с тем политолог призвал усилить контроль за подобными ситуациями, чтобы ни у кого не возникло мысли о том, что правила голосования могут быть нарушены.

«А что касается случая двойного голосования Вайсенбрега – я абсолютно убежден, что он использовал административный ресурс как человек, который является членом территориальной комиссии – то есть вышестоящим лицом для председателя участковой комиссии», – пояснил эксперт.

«Стоит отметить, что, помимо Вайсенберга и Лобкова, были и другие попытки двойного голосования. Но они были отслежены и пресечены. Кроме того, систему электронного голосования пробовали «на зубок» хакеры, но безрезультатно. И я уже не говорю о подрывной деятельности противников поправок. Но они провалились, потому что процесс голосования продолжается и осуществляется в рамках закона», – подчеркнул Данилин.

Эксперт также выразил уверенность в том, что системы электронного и очного голосования справятся со всеми возникающими проблемами. «Ну а мы, в том числе со стороны Общественной палаты, приложим все усилия для того, чтобы отследить факты нарушений и попытки дискредитации голосования», – резюмировал политолог.

Ранее сообщалось о попытке журналиста Павла Лобкова проголосовать по поправкам в Конституцию дважды: сначала на своем участке в Москве, а затем дистанционно с помощью электронного голосования. Столичная полиция проводит проверку этой информации, возбуждено дело об административном правонарушении, передает ТАСС.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод также призвал прокуратуру провести проверку по ситуации с двойным голосованием Лобкова.

В свою очередь председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Лобков специально готовил попытку двойного голосования, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.

По словам Памфиловой, ЦИК специально не стал распространять дистанционное электронное голосование на другие регионы, кроме Москвы и Нижегородской области, так как «система еще не готова в масштабах России и, действительно, там могут быть сбои». «Но в данном случае мы перестраховались, потому что некоторые недобросовестные люди специально или ради провокации, или ради других целей могут этим воспользоваться. Именно поэтому у нас электронное голосование ограничено по 30 июня», – отметила глава ЦИК.

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