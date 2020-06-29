В Кремле отреагировали на случаи неоднократного голосования по поправкам

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Наказывать строго, чтобы не повадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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              В Кремле отреагировали на случаи неоднократного голосования по поправкам

                 29 июня 2020, 13:43
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Центральная избирательная комиссия (ЦИК) устранит пробелы после случаев неоднократного голосования по поправкам к Конституции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

              «Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цели - совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

              По его словам, подобные случаи не могут оказывать влияние на общий фон легитимности итогов плебисцита. 

              «Я не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации, там, где необходимо - внесение корректировок и улучшение методов работы», – добавил Песков.

              Также в Кремле солидарны с позицией ЦИКа по экзитполу на голосовании по Конституции, который ВЦИОМ опубликовал в понедельник. По мнению ЦИК, это противоречит устоявшейся практике, поскольку такие данные не должны публиковаться за пять дней до голосования и в день голосования. 

              «Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия. Поэтому заключение ЦИК, наверное, является основополагающим. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо. И в данном случае единственное, что нужно учитывать, что, конечно, речь не идет о конкурентном голосовании: то есть это не выборы, это голосование», – сказал пресс-секретарь президента.

              Он добавил, что, скорее всего, нужно «солидаризироваться с точкой зрения ЦИК».

              По словам Пескова, это может способствовать информированности населения, «хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне». 

              Также представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин лично проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке. При этом Песков добавил, что глава государства «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих». 

              По данным ВЦИОМ, за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России изменения поддержали 76% граждан.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%. 

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