Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 80%, таки образом проголосовали более 938,2 тыс. человек.

«Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19.16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938224 бюллетеня», – передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.



Уточняется, что до окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов.

Накануне явка по электронному голосованию достигла 75%. Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Подача голосов проходит на сайте 2020og.ru, войти на который можно через аккаунты на федеральном портале госуслуг или – в случае москвичей – через столичный портал mos.ru.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД