ЦИК озвучил явку на голосовании по Конституции за три дня

За три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, всего проголосовали 30 млн человек, следует из данных ЦИК.

Об этом сообщает ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. 1 июля будет выходным днем.

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