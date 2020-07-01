Обработано 75% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали свыше 77% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 75% протоколов.

Поддержали поправки 77,6% россиян, против проголосовали 21,59%, передает ТАСС.

В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам в Конституцию. Явка достигла 65%.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, отдать свой голос можно было вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях).

Также было организовано бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

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