Путин после голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания.

«Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Согласно документу, поправки к Основному закону вступают в силу с 4 июля.

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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