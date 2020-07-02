ЦИК уточнил данные по явке на голосовании по Конституции

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%, следует из уточненных данных Центральной избирательной комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что вне помещений для голосования по поправкам к Конституции проголосовали 20,6 млн человек – это 36% от общего числа участников. Она также отметила, что электронным способом проголосовали по поправкам 1,1 млн россиян – это 2% от общего числа проголосовавших, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.