Политолог указала на полную победу сторонников поправок в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию стало победой их сторонников и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией», заявила политолог Анна Федорова.

«Поправки будут приняты. И результат «за» – очень высокий. Даже выше, чем ожидалось – заявила Федорова в Facebook. – Не надо про «рисовку». Нарушений практически ноль».

Она подчеркнула, что «в наше время нарушения не скрыть, все сразу разлетается по медиапространству». Если бы «были реальные нарушения – о них бы сейчас с наслаждением писали противники поправок», сказала она.

Федорова подчеркнула, что победили сторонники поправок, «эти люди – более 70% от тех, кто пришел голосовать». По словам Федоровой, «это действительно их полная победа». Также «победили организаторы кампании за поправки», которые «попали в резонанс с Россией».

Как заявила Федорова, «в тревожное посткоронавирусное время и 60% «за» были бы победой».

«Людям невесело, много негатива и тоски, и страха. Это часто выливается в протестное голосование. Но реальность всегда интереснее ожиданий», – подчеркнула она.

Напомним, Федорова уже объясняла высокую явку тем, что для людей действительно важными оказались вопросы, которые были вынесены на голосование.

Напомним, голосование в России проводилось с 25 июня по 1 июля, явка на фоне ситуации с коронавирусом составила 65%. ЦИК уже обработал половину протоколов. За принятие поправок проголосовали 76,24% россиян.

Проводилось также голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

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