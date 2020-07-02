Эксперт об итогах голосования: Это тотальная победа и абсолютное большинство, как ни считай

«Голосование по поправкам в Конституцию продемонстрировало сплоченность общества в сложный период и стало своеобразным референдумом доверия президенту. Ключевую роль сыграл уровень комфорта, созданный для избирателей», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России.

«Уровень явки избирателей и процент граждан России, поддержавших поправки в Конституцию оказались даже выше чем прогнозировали, – сказала руководитель Лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына. – Понятно, что поддержка изменений вносимых в Основной закон ощущалась и до голосования, но 77% – более чем убедительный результат. Это тотальная победа и абсолютное большинство в любом выражении, как ни считай».

По мнению эксперта, важную роль сыграло применение формата долгосрочного голосования.

«В первую очередь, это фактор удобства для избирателей, сервисная позиция государства и избирательной системы по отношению к гражданам. В каждый из дней голосования мы видели прирост около 10%. Плюс электронное голосование в двух регионах России. Здесь важно отметить высокую корреляцию между зарегистрированными избирателями и проголосовавшими», – отметила Кислицына.

«Все это свидетельствует о том, что предложенные форматы – «мобильный избиратель», голосование вне помещений, бесконтактное голосование на дому в силу коронавирусной повестки, оказались с одной стороны технологичными и безопасными, а с другой – удобными. Такой подход ставит приоритет избирателя выше приоритета избирательной системы, и это очень важно», – подчеркнула политолог.

Итоги голосования, по ее словам, в очередной раз стали показателем уровня интеграции общества в коронавирусный и посткоронавирусный период. Общество продемонстрировало гражданскую солидарность и единение. Это было заметно еще до голосования – и в вопросе развития волонтерского движения, и в ходе различных акций, приуроченных ко Дню Победы и даже ни к чему не приуроченных, таких, например, как инициатива Общероссийского народного фронта «Мы вместе» и ряда других. Все это показывает высокий уровень общественного сплочения. Кроме того, голосование по поправкам стало своего рода референдумом доверия президенту, сказала Кислицына.

«Возвращаясь к самому процессу голосования, отмечу, что мы увидели крайне мало нарушений, даже по сравнению с предыдущими электоральными циклами. Практически не слышно уже ставших традиционными жалоб на применение административного ресурса. Центризбирком следил за чистотой избирательного процесса и своевременно давал все необходимые разъяснения. Поэтому я думаю, это действительно очень убедительная победа власти и общества», – заключила эксперт.

В среду в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось неделю. Согласно данным ЦИК России по итогам обработки 95% протоколов, 78,04% россиян поддержали поправки в Конституцию. Явка составила 65%.

Помимо стандартной процедуры на участках, голосование проводилось на придомовых территориях и на дому, в Москве и Нижегородской области было организовано электронное голосование. Работал механизм «Мобильный избиратель», с помощью которого отдать голос можно было по месту нахождения.