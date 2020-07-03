Эксперт: Успех голосования по поправкам оказался результатом усилий «волонтеров правды»

Дух волонтерства пропитал всю общественно-политическую сферу России, он превратился в новую социальную «мягкую силу». В итоге теми, кто объяснял россиянам важность поправок, тоже стали волонтеры. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя итоги голосования по поправкам в Конституцию.

«Еще в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, а затем уже непрерывно начиная с 2017 года, с кампании по выборам президента, дух волонтерства постепенно пропитывал всю общественно-политическую сферу России. К сегодняшнему дню он стал новой социальной «мягкой силой», – сказал член Общественной палаты РФ, директор курского Центра регионального развития Константин Комков. – Теперь многие большие политические и общественные кампании основаны не на политтехнологиях, а на волонтерских проектах, на атмосфере взаимной поддержки. То же самое мы увидели и в ходе голосования по Конституции».

Собеседник напомнил, что весной, в период распространения коронавируса среди россиян появилось много проектов, основанных на принципе поддержке друг друга. «В это непростое время возникли инициативы ОНФ, – например, движение «Волонтеры-медики», и множество других организаций взаимопомощи. Все это вместе создало позитивный кумулятивный социальный эффект, который сработал и в момент выхода страны из пандемии, когда было назначено голосование по поправкам», – отметил Комков.

«В результате, волонтеры стали теми, кто объяснял важность голосования за поправки в Конституцию рядовым гражданам. Это делали не профессиональные, штатные партийные агитаторы, как бывало раньше, а люди, которые, среди прочего, отвозили продукты пожилым в период коронавируса, помогали организовывать в регионах парады Победы. Этим добровольцам рядовые граждане охотнее верили, им доверяют. Благодаря этому, вовлеченность избирателей в кампанию по поддержке поправок резко выросла», – констатировал собеседник.

«Кроме того, напомню: 500 тысяч человек по всей стране участвовали в процедуре голосования в качестве наблюдателей. Эти люди тоже стали, я бы сказал, «волонтерами правды». Их роль тоже очень важна. Вообще моим коллегам, связанным с политтехнологиями, сотрудникам различных предвыборных или партийных штабов нужно принять этот факт – наступает новая эпоха, новая данность, появились новые вызовы. На первый план выходят неформальные объединения, добровольческие движения, технологии горизонтальной социальной поддержки и взаимовыручки», – заключил Комков.

Напомним, в пятницу, в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, президент Владимир Путин заявил, что востребованность поправок россияне «чувствовали сердцем». «Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, востребовано и нужно стране», – сказал глава государства. Он пояснил, что именно жители России являются гарантом стабильности в стране.

Что касается предложенных россиянами поправок, которые не были в итоге включены в Основной закон, то их нужно реализовать на уровне законов или подзаконных актов, добавил Путин. Ранее президент подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками. Указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

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