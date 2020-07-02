Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 00:01  |  vz.ru
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Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

              Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще выше   2 июля 2020, 23:01
              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
              Текст: Олег Исайченко

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              Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции.

              Прошедшее голосование по поправкам в Конституцию стало в полном смысле слова общероссийским – по данным ЦИК, лишь в девяти регионах явка оказалась меньше 50%. Для сравнения, в 34 субъектах федерации на участки пришло от 70 до 90% избирателей, а три региона, Чечня, Тува и Башкирия, продемонстрировали явку, превышающую 90-процентную планку.

              Эксперты неоднократно сравнивали нынешнее голосование с тем, как более четверти века назад принимался Основной закон. В 1993-м, как известно, Чечня «выпала» из всероссийского голосования, а в 17 регионах большая часть пришедших на участке высказались против новой Конституции. Сейчас же, как заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, «уровень поддержки поправок получился выше и по проценту, и по региональной «представленности». Незначительное превышение голосов «против» над голосами «за» отмечено лишь в одном регионе, Ненецком автономном округе. «Причем, очевидно, что это связано с местной протестной повесткой, с темой объединения регионов», – подчеркнул Минченко. В целом же, по России от Калининграда до Чукотки за поправки проголосовали 77,92% граждан России, при 21,27% против. В 1993-м, для сравнения, против высказалось около 40% россиян.

              Как ранее отмечали в ассоциации «Национальный общественный мониторинг», прозрачность – и, следовательно, легитимность голосования гарантировало присутствие беспрецедентного числа наблюдателей во всех регионах (в общей сложности, возможные нарушения на участков «отлавливало» 526 тысяч волонтеров и активистов НКО). При этом, как констатировал в четверг член президентского Совета по правам человека Александр Брод, с самого начала голосования потоком шли информационные вбросы о нарушениях. Но они в итоге более на 90% оказались фейками.

              Сообщения о попытках раскачать ситуацию с помощью медиа-манипуляций приходили из различных регионов. Так, к примеру, в городе Сатка Челябинской области местный блогер выложил видео, в котором заявил, что смог проголосовать без паспорта. Впрочем, уже во втором ролике молодой человек признался, что первое видео – постановочное. «Данная глупость может привести к неприятным последствиям, ведь закон последнее время такой вольности с информацией прощать не любит», –  заметил по этому поводу на странице регионального экспертного клуба Андрей Трушников, директор по информационной политике челябинского медиахолдинга «Гранада Пресс».

              Досрочное голосование на Таймыре
              Фальшивки о нарушениях исходили в том числе, от наблюдателей, отметил Трушников. «В Кунашакском районе один из наблюдателей заявил о риске двойного голосования. Впоследствии выяснилось, что таковой возможности нет, а весь сыр-бор, скорее всего, разгорелся лишь из-за личных неприязненных отношений конкретного наблюдателя и председателя местной избирательной комиссии», – рассказал челябинский эксперт.

              А в одном из закрытых городов и вовсе имело место недоразумение. «Якобы зазывали мертвых людей на участки, из-за чего отдельные товарищи в сетях сделали выводы о возможной подтасовке результатов за счет использования «мертвых душ», – сказал Трушников. – Выяснилось, что избирком к рассылке не имеет никакого отношения, просто одна из крупных корпораций использовала некорректные списки своих ветеранов, которых приглашали к участию в корпоративной акции».

              В Петербурге, который оказался одним из лидеров по явке (74,74%), и по числу проголосовавших за поправки (более 77%), «провокаций в период голосования было не много и, в основном, – это соцсети», – рассказал политолог из северной столицы, депутат одного из районных собраний Роман Баранов. Схожее мнение высказал и другой местный депутат, гендиректор канала «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев. «Информационные вбросы были. В основном, они ушли в социальные сети и интернет-каналы, – отметил эксперт.– Это было ожидаемо, и вряд ли существенно повлияло на общее настроение электората, но дополнительной работы по «нейтрализации» вброса добавило».

              В итоге 8700 наблюдателей в Челябинской области и более 15 тысяч наблюдателей на петербургских участках не выявили значимых нарушений.

              Аналогичная картина наблюдалась и в других регионах – что подтверждают и представители оппозиционных партий.  

              «Я вчера весь день проездил в своем округе – это три больших муниципальных района. Побывал на многих участках – никаких нарушений, провокаций и жалоб. Сколько я слышал, людей призывали просто прийти и проголосовать, никакого давления «за» или «против» не было», – сообщил глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков. Зато, заметил коммунист, на многих участках были организованы концерты. «Все равно же народ соскучился по праздникам после пандемии. Во дворах палатки развертывали, с урнами обходила дома участковая комиссия. Явка была довольно высокой, хотя и ниже, чем на президентских выборах – пандемия все-таки сыграла свою роль», – подчеркнул Конорюков. 

              Глава фракции ЛДПР в Псковском областном собрании Антон Минаков также лично объезжал участки в областном центре. «Явных и серьезных нарушений выявлено не было», – признал псковский депутат. Минаков при этом посетовал на то, что «несмотря на огромную и серьезную пиар-кампанию, не все жители региона были в курсе того, что приближается голосование по поправкам к Конституции». Но, добавил региональный депутат, «в итоге явка превысила мои ожидания – более 53% проголосовало».

              Однопартиец Минакова, лидер фракции ЛДПР в якутском Госсобрании Гавриил Парахин назвал результат волеизъявления граждан легитимным, а явку высокой. «Обычно, если есть нарушения, то они всплывают. Вижу, что никаких нарушений не было, – сказал Парахин газете ВЗГЛЯД. – Я проголосовал в первый же день. Все проходило спокойно и было организовано грамотно в плане безопасности».

              Как сообщил председатель отделения «Справедливой России» в Чечне Султан Денильханов, его партия выставила наблюдателями более 170 человек, – все они регулярно проверяли все избирательные участки республики, но нарушений не зафиксировали. «Голосование прошло чисто и честно, – сказал Денильханов газете ВЗГЛЯД. – Люди приходили и уходили  в течение всей недели очень организованно, никакой агитации и провокаций, «качелей» и «автобусов»  замечено не было. К заболевшим и пожилым приносили урны на дом – в этом смысле все было организовано, как следует». Денильханов уточнил, что в Чечне проголосовали почти 98% избирателей, из которых «против» высказались всего 2%.

              О грамотной организации работы участков рассказал газете ВЗГЛЯД и лидер отделения «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик. Благодаря «растянутому голосованию», в итоге каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день, отметил справедливоросс. Также хорошо, что были введены формы выездного и дистанционного голосования, добавил Дубовик.

              Около 84,6% избирателей в Севастополе высказались за изменение Основного закона страны. Против – чуть более 14,6%, напомнил руководитель местных справедливороссов. «Я официально не был наблюдателем, но мы заключили договор с Общественной палатой об оказании помощи в процессе голосования, – рассказал оппозиционный политик. – Я не видел каких-либо нарушений или провокаций. Также я не согласен с высказываниями, что людей подкупили призами, чтобы они шли на избирательные участки. Каждый, кто хотел выказать свою точку зрения, сделал это. А викторина – это уже отдельная история». Голосование, по  оценке  собеседника, было безопасным для граждан.

              Граждане чувствовали себя в безопасности и во время подачи голосов на участках в Санкт-Петербурге, рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Я сам был в ЦИК и собственными глазами видел макет участка, построенного с соблюдением всех норм безопасности. Это впечатляет», – отметил Малькевич.

              Что касается сути голосования, то, как отметил лидер чеченских справедливороссов Денильханов, нынешними поправками и тем, насколько дружно их одобрил российский народ, «поставлена точка на ельцинском направлении», в котором тогда двигалась страна.

              «Давно пора в стране навести порядок! Я отлично помню, как Ельцин призывал брать столько  суверенитета, сколько сможете проглотить, и что после этого получилось в Чечне,  – отметил политик. –  Тогда для наших «либералов» все было нормально, а теперь, когда страна совершает разворот курса к социальному государству, к традиционным  ценностям, они подняли вой... Сейчас наконец услышано мнение людей и эти ценности внесены  в Основной закон. А это значит, что мы двинулись по правильному пути».

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