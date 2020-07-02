НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
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Нас загоняют в цифровую бедность

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все говорят о цифровом детоксе – отдыхе, очищении от гаджетов и интернета, но что-то массовым это явление никак не становится. И вряд ли в ближайшее время станет – мы уже слишком зависимы от этих прямоугольных штук. Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

              2 июля 2020, 12:54

              Текст: Наталья Ануфриева

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              За весь период общероссийского голосования на «Карту сообщений» ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) поступило более 52 тыс. сообщений, большинство из них носят информационный характер, заявила исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

              Булгакова сообщила, что «больше 52 тыс. сообщений за весь период общероссийского голосования поступило на «Карту сообщений» НОМ», и «абсолютное большинство из них – информационного характера, передает РАПСИ.

              Она отметила, что «во всех процессах присутствовали наши наблюдатели».

              По ее словам, каждое сообщение проверялось через определенный алгоритм: осуществлялось взаимодействие с наблюдателями и экспертным сообществом. «Та информация, которая находится на «Карте сообщений» верифицирована и достоверна», – добавила эксперт.

              Член Совета по правам человека Александр Брод сообщил, что большинство сообщений о вбросах не подтвердилось: «Никаких намеренных злоупотреблений со стороны членов комиссии не обнаружено. Причиной всему человеческий фактор. Не отмечаем особых проблем и срывов».

              Он добавил, что с самого начала голосования осуществлялись информационные вбросы.

              «Противники реформ откровенно спекулировали на трудностях, связанных с выходом из пандемии. Применялись различные манипулятивные приемы. На брифинге в Общественной палате мы представили анализ сообщений, опубликованных на «Карте нарушений» Голоса. Из 1 тыс. 350 сообщений – 92% являются фейками. Сообщения на «Карте сообщений» не проверяются, сервер сайта находится на территории США», – напомнил Брод.

              По словам председателя Ассоциации НОМ Александра Точенова, на всех этапах голосования гарантировалась тайна волеизъявления и сохранность бюллетеней. В частности, сейф-пакеты оставались в сейфах, а ящики для голосования опломбировались.

              Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев также отметил прозрачность голосования. «На наш взгляд ЦИК предпринял все меры безопасности. Сделано это было на основе международного опыта. ЦИК выбрала оптимальную модель. Было организовано многодневное голосование. Был предусмотрен беспрецедентный комплекс мер по защите здоровья людей. Эти меры носят исчерпывающий характер», – сказал Григорьев.

              В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

              Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

              Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.


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