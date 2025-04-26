Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Медведев ознакомился с новейшими боеприпасами на полигоне Капустин Яр
На полигоне Капустин Яр заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев изучил разработки современных средств поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов.
Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ему представили новые отечественные артиллерийские боеприпасы, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.
Он ознакомился с работой перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также увидел пуски реактивных снарядов с повышенной защитой от помех и дальнобойных снарядов для российских артиллерийских систем, передает ТАСС.
В ходе совещания на полигоне Медведев отметил, что вопрос роста потребности в подобных системах обсуждался недавно на заседании Военно-промышленной комиссии с участием Владимира Путина. После демонстрации новинок зампред Совбеза заявил о необходимости проанализировать достигнутые результаты и дальнейшие шаги по развитию вооружений.
Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.