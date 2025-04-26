  • Новость часаПесков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 17:09 • Новости дня

    Медведев ознакомился с новейшими боеприпасами на полигоне Капустин Яр

    Tекст: Вера Басилая

    На полигоне Капустин Яр заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев изучил разработки современных средств поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов.

    Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ему представили новые отечественные артиллерийские боеприпасы, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

    Он ознакомился с работой перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также увидел пуски реактивных снарядов с повышенной защитой от помех и дальнобойных снарядов для российских артиллерийских систем, передает ТАСС.

    В ходе совещания на полигоне Медведев отметил, что вопрос роста потребности в подобных системах обсуждался недавно на заседании Военно-промышленной комиссии с участием Владимира Путина. После демонстрации новинок зампред Совбеза заявил о необходимости проанализировать достигнутые результаты и дальнейшие шаги по развитию вооружений.

    Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    24 апреля 2025, 08:32 • Новости дня
    Медведев заявил об абсолютном иммунитете Путина от зарубежных судов
    Медведев заявил об абсолютном иммунитете Путина от зарубежных судов
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил для журнала «Правоведение» Санкт-Петербургского государственного университета, что действующий президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    По его словам, глава суверенного государства обладает абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, передает РИА «Новости».

    Медведев также подчеркнул, что Россия не является стороной Римского статута 1998 года, на базе которого был создан Международный уголовный суд. Следовательно, действия и решения МУС не создают для России никаких обязательств.

    В статье Медведев подчеркнул утрату независимости Международного уголовного суда и обвинил структуру в зависимости от коллективного Запада.

    Медведев отметил, что МУС прошел путь от востребованной организации до «полной бесполезности на грани абсурда». Он подчеркнул, что действия суда способствовали росту глобальных рисков и разделению международного сообщества.

    Политик напомнил, что суд в Гааге еще до ордера на арест российских руководителей выполнял сомнительные поручения своих «тайных кукловодов». В частности, он связал деятельность МУС с поддержкой западной «правовой войны» против России после событий 2014 года на Украине.

    Медведев также обратил внимание на спорность включения термина «агрессия» в перечень подсудных суду преступлений.

    Ранее в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    25 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области

    Глава Минобороны Белоусов оценил результаты группировки ВС России в Курской области

    Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где высоко оценил результаты военнослужащих и заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщило Министерство обороны России.

    Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск», где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиям подразделений, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал-полковник Валерий Солодчук информировал главу военного ведомства о ходе выполнения боевых задач и действиях противника, вклинившегося на территорию региона.

    Андрей Белоусов подчеркнул высокую эффективность работы российских подразделений на данном направлении и отметил проявленные военнослужащими мужество, отвагу и героизм. По итогам визита министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад», заслушал доклады по обстановке и наградил военных за проявленный героизм орденами и медалями.

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    24 апреля 2025, 08:22 • Новости дня
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский генерал Доминик Делавард заявил, что возможная передача крылатых ракет Taurus на Украину станет лишь политическим шагом и не повлияет на ход боевых действий.

    По его словам, передача крылатых ракет Taurus Украине будет скорее политическим жестом, чем реальной военной поддержкой, как и предыдущие поставки западного вооружения, включая истребители F-16, танки Abrams и Leopard, передает ТАСС.

    Делавард отметил, что подобная техника, как SCALP, уже поставлялась, но не изменила ситуацию на фронте.

    Генерал усомнился в поддержке подобных решений со стороны населения Германии, ссылаясь на опросы, по которым 73% немцев считают себя преданными лидером немецких консерваторов Фридрихом Мерцем.

    Делавард предположил, что вопрос Taurus способен привести к роспуску правящей коалиции, поскольку канцлер Олаф Шольц выступает против передачи ракет под давлением пацифистского крыла в партии.

    По его мнению, Мерц, прошедший «школы НАТО, Давос», будет отвергнут избирателями. Генерал убежден, что на поле боя эти поставки «не изменят абсолютно ничего» и могут стать стимулом для России к демонстрации большей силы.

    Также он раскритиковал заявления о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину, назвав их «большой комедией» и инструментом для запугивания граждан Франции и Британии, где популярность лидеров, по его словам, остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не согласовали поставки ракет Taurus на Украину, канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия не будет передавать Киеву эти вооружения, а глава компании Rheinmetall указал на их бесполезность для украинской стороны.

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    24 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Американцы выразили восхищение бомбардировщиком Ту-160

    Авторы обзора российского Ту-160 восхитились красотой и мощью бомбардировщика

    Tекст: Ирма Каплан

    Самолет Ту-160 в публикации американского портала назван мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то, что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, который может нести обычные боеприпасы и ядерное оружие, пишет американский портал 19FortyFive.

    «Ту-160 был последним бомбардировщиком, разработанным для советских ВВС, и единственным российским бомбардировщиком, разработанным с оборонительным вооружением. Blackjack может нести до 13 крылатых ракет в обычном режиме... Он мог проникать на территорию противника на высокой скорости и высоте», – говорится в статье Стива Балестриери, прапорщика войск спецназначения США.

    Он напоминает, что Ту-160 способен летать при любой погоде, в любое время суток. Для этого он использует дистанционное управление, оснащен трехстоечным шасси, хвостовым колесом и тормозным парашютом.

    «Ядерная миссия Ту-160 очевидна даже в схеме окраски... Русские прозвали самолет "Белым лебедем". Яркий белый цвет будет отражать интенсивную вспышку ядерного взрыва, обеспечивая большую защиту как бомбардировщику, так и экипажу», – пояснил автор.

    По словам Балестриери, в России крылатую машину ценят и берегут, используя для стратегических задач и редко – в бою.

    «У многих российских экспертов есть емкое и всеобъемлющее описание бомбардировщика: незаменимый», – отметил он.

    Ранее, в феврале 2024 года, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Ту-160 называют «Грозный "Белый лебедь"».

    Как писала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, Минобороны России получило очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, прошедших полный цикл заводских испытаний и прибывших на аэродром базирования.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    24 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Пентагон вернул на службу уволенных за отказ вакцинироваться военнослужащих

    Минобороны США восстановило военных после увольнений за отказ от вакцинации

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в американских вооруженных силах началось восстановление всех, кто был уволен за отказ от вакцинации во время пандемии, и разрабатываются дополнительные меры юридической защиты для них, сказано в сообщении оборонного ведомства США.

    «Мы делаем все, что в наших силах, и как можно быстрее, чтобы восстановить в должности тех, кто пострадал от этой политики», – приводятся слова министра Хегсета.

    Министр подписал меморандум, который предписывает заместителю Хегсета по персоналу и боеготовности направить дополнительные указания комиссиям, ответственным за рассмотрение дел военнослужащих, уволенных ранее за отказ от вакцинации, действие которого уже отменено.

    «Руководство также будет способствовать отмене неблагоприятных мер в отношении военнослужащих исключительно за отказ от вакцинации от COVID-19, включая повышение ранга», – добавил Хегсет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении на службе военнослужащих, уволенных в соответствии с мандатом министерства по вакцинации против COVID-19.

    В период администрации Джо Байдена из Вооруженных мил США были уволены чуть меньше 10 тыс. военнослужащих, однако Пентагон продолжил эту тенденцию и объявил в феврале о намерении в течение месяца уволить трансгендеров, если они не получат индивидуальные исключения.

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    24 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Патрушев принял участие в спуске корабля «Полярный»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге торжественно спустили на воду десятый корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», который до конца года войдет в состав Северного флота.

    Церемония прошла на территории Средне-Невского судостроительного завода, сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Патрушев отметил, что спуск корабля «Полярный» является весомым вкладом в укрепление обороноспособности страны и очередной трудовой победой коллектива завода. Название корабль получил в честь города воинской славы Полярный, где во время Великой Отечественной войны располагалась главная база Северного флота, а сейчас находится база Кольской флотилии.

    Главком ВМФ Моисеев на церемонии сообщил, что до конца года корабль «Полярный» планируют зачислить в состав Северного флота. По его словам, за последние годы был поднят Андреевский флаг поднят на восьми кораблях этого проекта, и в ближайшее время девятый корабль станет на защиту морских рубежей России. Крестной матерью «Полярного» стала проректор СПбГМТУ Ольга Сайченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге спустили на воду тральщик «Афанасий Иванников», ранее в этом городе заложили вторую пару катамаранов проекта «Котлин», а также спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М».

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    24 апреля 2025, 12:33 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду корабль проекта «Александрит»

    На Средне-Невском заводе спустили противоминный корабль «Полярный»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Северной столице прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный» проекта 12700 «Александрит», передает ТАСС. Это десятый по счету тральщик в данной линейке, построенный на предприятии, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. Корабль был заложен в июне 2022 года.

    Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев на церемонии отметил: «Уникальные корабли этого проекта имеют высокие мореходные и боевые характеристики, что было неоднократно доказано в ходе выполнения задач в различных частях мирового океана». Он также сообщил, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России высоко оценил вклад трудового коллектива завода в укрепление обороноспособности страны.

    Корабль получил имя в честь города воинской славы Полярный, где во время Великой Отечественной войны находилась главная база Северного флота. Сейчас в этом городе базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге спустили на воду новый тральщик «Афанасий Иванников», ранее в городе заложили вторую пару катамаранов проекта «Котлин», а также спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М».

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    24 апреля 2025, 08:05 • Новости дня
    Ростех начал внедрение защищенной беспроводной связи на заводах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предприятиях Ростеха появится новая российская система защищенной беспроводной передачи данных, предназначенная для повышения эффективности и безопасности производства.

    Корпорация Ростех внедрит на своих заводах новую отечественную защищённую беспроводную связь, сообщает Telegram-канал Ростеха. Проект реализуют компания «РТ-Проектные технологии» и интегратор «Ультиматек». Эта система призвана заменить импортные аналоги Private LTE и устаревающий индустриальный Wi-Fi.

    Сеть будет работать на базе высокоскоростной защищённой радиосети малого радиуса действия. Такой подход обеспечивает быструю передачу данных между сенсорами, промышленными роботами, станками и системами управления процессами на предприятиях.

    Ожидается, что новая технология позволит создать полноценную цифровую экосистему на заводах Ростеха. Это обеспечит оперативный сбор и анализ информации от оборудования, а также управление производственными процессами в реальном времени. По заявлению компании, результатом станет повышение контроля над процессами, рост производительности и улучшение защиты от киберугроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» за счет внедрения новых технических решений, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, а также Ростех разработал искусственный интеллект для прогнозирования природных катаклизмов.

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    24 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    Корветы Тихоокеанского флота начали деловой визит в Таиланд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три корабля Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли с деловым визитом в порт Саттахип, где их встретили представители командования ВМС Таиланда.

    Деловой заход корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судна обеспечения «Печенга» в порт Саттахип начался, передает ТАСС. Моряков на берегу приветствовали представители королевских ВМС Таиланда, а также военный оркестр, исполнивший торжественные произведения.

    Российским морякам по местной традиции вручили цветочные гирлянды пхуанг малай как знак уважения. Визит кораблей Тихоокеанского флота продлится до 27 апреля.

    Посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил: «Любые контакты военных в мирное время – это важный фактор поддержания стабильности и безопасности в регионе. Мы всегда поддерживаем центральную роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности и предлагаем формировать евразийскую архитектуру безопасности на фоне провала западных форматов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка Тихоокеанского флота погрузилась на максимальную глубину в Японском море, корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море, а учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на острове Бали.

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    25 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Российские военные получили современные детекторы для обнаружения дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Современные устройства для поиска вражеских беспилотников поступили российским военнослужащим в зону спецоперации, сообщил военкор Станислав Обищенко.

    Военкор назвал новые детекторы «крутейшей разработкой», позволяющей оперативно выявлять угрозу с воздуха и заметно усиливающей защиту бойцов ВС РФ, передает радио Sputnik.

    По его словам, эти комплексы дают военнослужащим значительное преимущество, поскольку могут своевременно оповещать о приближении вражеских дронов и тем самым повышают безопасность российских позиций на передовой.

    Точные технические характеристики новых систем не раскрываются.

    Ранее полпред президента РФ Артем Жога передал военнослужащим в Курской области беспилотники и детекторы дронов, а также планирует доставить новогодние подарки детям региона.

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    26 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов

    Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» полностью выгорел после обстрела ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Во врем тушени пожара в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области сотрудники МЧС столкнулись с атакой дронов «Баба-яга» со стороны ВСУ.

    Пожарные прибыли на место возгорания комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области вечером 24 апреля, когда строения уже горели после сброса взрывных устройств ВСУ, передает ТАСС. Группировка войск «Север» сообщила, что пожарные подверглись атаке дронов «Баба-яга», однако успели укрыться.

    Из-за продолжающихся атак украинских дронов дальнейшая борьба с огнем и спасение икон оказались невозможны – храмовый комплекс полностью выгорел. По информации военных, к концу дня 25 апреля все попытки начать работы по спасению святынь были прекращены из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.

    В группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению оставшихся ценностей начнутся немедленно после стабилизации обстановки и прекращения атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако среди жителей никто не пострадал, после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, вызванного атакой со стороны вооруженных сил Украины.

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    24 апреля 2025, 08:39 • Новости дня
    Военнослужащие России провели курс подготовки спецназа Лаоса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Восточного военного округа провели на территории Лаоса курс для спецназа, впервые включивший обучение использованию современных беспилотников и противодействию им, сообщает пресс-служба ВВО.

    Курс подготовки спецназа Народной армии Лаоса прошел на территории республики, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие Восточного военного округа России обучали лаосских коллег в сложных климатических условиях, как в горно-лесистой местности, так и в городских условиях на базе полка спецназначения Лаоса.

    В учениях приняли участие вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны генерал-полковник Кхамьенг Оутхакайсон и другие высокопоставленные лица. По словам главы российской военной делегации полковника Ивана Тараева, ключевыми задачами курса стали обмен опытом и укрепление боевого содружества, а также противодействие незаконным вооруженным формированиям.

    Впервые курс включал современные способы ведения боевых действий с учетом последнего опыта российских военных, обучение операторов разведывательных и ударных беспилотников и методы противодействия им, действия снайперских пар с крупнокалиберными винтовками, а также беспарашютное десантирование и использование багги, квадроциклов и кроссовых мотоциклов.

    Лаосские военнослужащие прошли подготовку по тактической стрельбе, ведению боя из засады, инженерной, тактико-специальной, военно-медицинской и физической подготовке, а командование Народной армии Лаоса высоко оценило организацию обучения российскими военными. Участники курса получили ведомственные медали Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и лаосские военные провели первую совместную тренировку на полигоне Сергеевский в Приморском крае в рамках учений «Ларос-2024», на которых они изучали маршруты и отрабатывали связи, в Приморье для участников учения «Ларос-2024» из Лаоса организовали День русской кухни, а российско-лаосские учения стартовали в Приморье.

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