Медведев назвал кощунством отказ Запада учредить День борьбы с колониализмом
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций!» осудил позицию США и Израиля после их голосования против резолюции о международном дне борьбы с колониализмом и указал на напряженность вокруг Венесуэлы.
По словам Медведева, США и Израиль выступили против предложения объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, передает ТАСС.
По его словам, такая позиция США выглядит особенно кощунственно из-за того, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие у берегов Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что действия США не приведут к дестабилизации ситуации в Карибском регионе.
Москва подчеркнула значимость форума по борьбе с колониализмом в Каракасе. Российские власти отметили усилия венесуэльских партнеров в интеграции международной антиколониальной политики.