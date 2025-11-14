Названа единственная готовая к войне страна Европы

Le Monde: В Европе к войне оказалась готова только Финляндия

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, потенциальная конфронтация России и НАТО для Европы стала более реальной, однако готовности, кроме Финляндии, нет. В материале подчеркивается, что поляки по указанию властей теперь собирают тревожные чемоданы с водой, радиоприемниками и наличными, по примеру жителей Хельсинки. Автор напоминает высказывание польского премьера Дональда Туска, который заявил: «Хотим мы этого или нет, это наша война», передает РБК.

В статье отмечается, что тревога сильнее ощущается в таких городах, как Таллин и Варшава, тогда как южные столицы пока сохраняют спокойствие. Сильви Кауфманн приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о том, что французские военные должны быть готовы к столкновению через три-четыре года.

По словам автора, руководители европейской оборонной промышленности оказались не готовы к масштабному конфликту, поскольку ранее работали преимущественно на экспорт и для национальных армий в ограниченных объемах. Координация между предприятиями затруднена. На фоне конфликта на Украине бюджеты военных производств в разных странах Европы действительно выросли, однако темпы и масштабы роста различаются, и все сталкиваются с трудностями, утверждает неназванный промышленник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.